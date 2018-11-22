﻿ Художник ноября: Артис Ниманис и его выставка "Солнце и Луна", Mixnews.lv

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Художник месяца - это не награда и даже не официальный статус. Это очень субъективно и определенно с нами можно поспорить. Но Артис Ниманис смело может претендовать на статус "Художника ноября".

Во-первых, его работы со стеклом завораживают. Стеклянный, иллюзорный, преломленный мир не оставляет равнодушными никого.

Во-вторых, свою выставку "Солнце и Луна" он сейчас представляет в Финском Музее стекла Риихимяки. А это, на минуточку, государственная галерея, где собраны артефакты, рассказывающие историю этого материала. А история насчитывает уже более 4 000 лет.

И вот среди этой северной красоты - наш, латвийский художник, представляет свои эксперименты с этим капризным и бесконечно красивым материалом.

Благодаря особенной, авторской технике, поверхность работ Артиса напоминает зеркало, через которое проходят солнечные лучи и рождают оптическую игру.

У автора объекты экспозиции имют только две формы: круг и элипс, что символизирует солнце и луну соответственно. И все-таки, каждый элемент - уникален. И, конечно, бесконечно красив.