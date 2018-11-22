﻿ Конкурс от woman.mixnews.lv, Mixnews.lv

Конкурс от woman.mixnews.lv
Woman | 22 ноября 2018 года, 16:21
На нашей фейсбук-странице WOMAN.MIXNEWS.LV стартовал конкурс.
Вам от нас два билета на постановку московского режиссера Лены Сурковой "Война еще не началась" 3 декабря в музыкальном доме "Дайлес"
Это изумительный спектакль, в котором играют волшебная Гуна Зариня - актриса Нового Рижского театра, а также литовский артист Гитис Иванаускас и артист театра Русской драмы в Риге Александр Маликов.
Победитель будет объявлен 1 декабря, так что поторопитесь принять участие!