﻿ Конкурс от woman.mixnews.lv, Mixnews.lv

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На нашей фейсбук-странице WOMAN.MIXNEWS.LV стартовал конкурс.

Вам от нас два билета на постановку московского режиссера Лены Сурковой "Война еще не началась" 3 декабря в музыкальном доме "Дайлес"

Это изумительный спектакль, в котором играют волшебная Гуна Зариня - актриса Нового Рижского театра, а также литовский артист Гитис Иванаускас и артист театра Русской драмы в Риге Александр Маликов.

Победитель будет объявлен 1 декабря, так что поторопитесь принять участие!