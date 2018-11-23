﻿ Дело стиля: три выхода Брижит Макрон в Бельгии, Mixnews.lv

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Брижит Макрон прилетела с визитом в Бельгию и выгуляла три элегантных образа, чем вновь подтвердила свой статус одной из самых стильных знаменитостей.

Первая леди Франции Брижит Макрон уже неоднократно возглавляла рейтинги самых стильно одетых знаменитостей. Визит в Бельгию не стал исключением: миссис Макрон сменила три образа, которые точно стоит взять на заметку.

В первый день своего визита Брижит надела серое платье-миди в тонкую полоску и легкое пальто ему в тон. Деловой, но при этом очень женственный образ дополнили лодочки, сумка Louis Vuitton и кожаные перчатки.

Не менее элегантно выглядела королева Бельгии Матильда, которая сопровождала Брижит. Она выбрала красное платье-пальто с пышной юбкой и дополнила его шляпкой в тон.

В тот же день Брижит и ее муж Эммануэль Макрон были приглашены на торжественный прием в Королевском дворце в Брюсселе. Брижит выбрала вечернее платье в пол Louis Vuitton классического черного цвета, а также лодочки и клатч ему в тон. Волосы первая леди убрала в низкий пучок.

Матильда блистала в бархатном платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ завершила вечерняя прическа с изящной тиарой.

На следующий день Брижит появилась в темно-сером брючном костюме и белой рубашке. Образ мог показаться скучным, но Макрон добавила яркие акценты: розовый шарф и цветные ботильоны.

Матильда выбрала светло-серое платье-кейп, которое она дополнила шарфом и лодочками в тон, а также яркой шляпкой и клатчем.

источник: glamour.ru