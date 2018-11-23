﻿ Первый "Последний танец" Маркуса Ривы и Аминаты Савадого, Mixnews.lv

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Начнем уикенд с музыки и хорошего настроения - популярные латвийские артисты Маркус Рива и Амината Савадого выпустили дуэтную песню с названием «Last Dance», автором которой является Маркус.

Маркус Рива: «У меня уже давно была идея записать дуэт с Аминатой, Нравится её музыкальный концепт и отношение к тому, что она делает. Создавая свой новый альбом «I can» я написал песню «Last Dance», которая первоначально была задумана для дуэта с Аминатой, но из-за сложных рабочих графиков до выпуска альбома мы не успели записать её вместе.

Теперь же песня обрела своё точное и настоящее звучание. Очень рад, что Амината всё же внесла свою лепту в эту песню»

Амината Савадого: «Когда Маркус предложил мне записать совместную песню я с радостью согласилась, потому что знала, что это будет красивый, качественный и интересный проект, как и все проекты Маркуса. Песня «Last Dance» мне очень понравилась!

Как структура мелодии, как текст, так и современная аранжировка от Каспара Ансона. Я очень довольна результатом и надеюсь, что и нашим слушателям песня будет по душе.»