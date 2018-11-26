﻿ #читатьнеперечитать: 7 книг для тех, кто любит жуть, Mixnews.lv

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Мистические романы хороши тем, что они органично вплетают в реальность дополнительный слой чего-то необъяснимого, жутковатого и колдовского. А жить, зная, что, возможно, где-то за краем обычного есть немного магии, куда веселее. Эти книги помогают поверить в сверхъестественное хотя бы на время чтения.

1.Нова Рен Сума "Воображаемые девушки"

О дьявольской сестринской любви

Небольшой городок на берегу огромного водохранилища, лето, вечеринка у воды. Толпа подростков весела и беззаботна. Хлоя, подначиваемая старшей сестрой Руби, пробует переплыть водохранилище – и находит мертвую девушку в лодке в самом центре водоема. С тех пор жизнь городка и обеих сестер переворачивается. Хлою забирает к себе отец, а Руби в бессильной ярости и тоске готова на все, чтобы вернуть сестру себе. Ее больше не удовлетворяет влюбленность всех парней городка и восхищение девушек – Руби нужна только Хлоя. И цена совсем не важна.

2.Альбина Нури "Глоток мертвой воды"

Об Омене по-казански

Чуть было не сбив на дороге мальчишку, Полина и Женя пережили самые страшные минуты своей жизни и приняли одно из самых важных решений. Они стали приемными родителями. Тихий, умный, грустный Алик отлично вписался в их семью. Или вписывался – до тех пор, пока в доме не начало происходить странное. Но сваливать вину за испуганного кота и нервы родной дочери на несчастного сироту – бесчеловечно. Нужно еще немного потерпеть, и он приживется. Людям нужно время на адаптацию.

3.Наталья Тимошенко, Лена Обухова "Галерея последних портретов"

О проклятой живописи

Один из серии романов о команде исследователей сверхъестественного. Они прошли через множество тайн, помогли несчетному количеству людей, а теперь один из членов команды в опасности. Саша страдает то ли от мании преследования, то ли от действительно следующей по ее пятам загадочной тени. В дополнение картины Саша случайно наткнулась на странную галерею картин, изображающих ее родственниц накануне смерти. Похоже, Саше вскоре самой суждено пополнить череду предсмертных портретов.

4.Вера Бросгол Призрак для Ани

О мертвых друзьях

Внесем разнообразие в подборку с графическим романом. Аня Борзаковская в полном раздрае, потому что она – единственная русская в американской школе, парень мечты ей не достался, подружка стервозит, а отражение в зеркале не радует. Вдобавок она свалилась в колодец, и оказалось, что это лучшее происшествие в ее жизни. Результатом падения стала дружба с хорошей девочкой, жаль, мертвой. И обещание “дружбы навсегда” в этом контексте немного пугает.

5.Татьяна Корсакова "Вранова погоня"

О воронах и ведьмах

Две книги о том, что женщины все же ведьмы – с тотемными животными, загадочными способностями и своим видением (веданием) мира. История начинается с “Врановой погони” и Эльзы. Девушку преследуют стая птиц и человек в маске чумного доктора. Чтобы избавиться от врановой погони, она отправляется в экспедицию в тайгу к Врановой башне. В составе экспедиции оказываются три девушки с разными судьбами и характерами, но все с магическими способностями. Эльза, Лика и Марфа теперь вместе отражают атаки врановой погони и идут то ли на верную гибель, то ли к таинственному месту силы, откуда никто еще не возвращался.

6. Дженнифер МакМахон "Люди зимы"

О мертвецах и вечной жизни

Бестселлер Макмахон, сделавший ей имя. В 1908 году Сара потеряла дочь. В отчаянии, готовая на все, чтобы вернуть ребенка, она решается провести ритуал, которому ее много лет назад научила индианка. Она говорила с мертвыми – «людьми зимы». Сара готова вступить в контакт с той стороной ради дочки. Спустя век, в нашем времени две сестры отправляются на поиски пропавшей матери и в подземных пещерах встречают Герти – девочку, по слухам, воскресшую из мертвых.

7. Кейт Хэмер "Похороны куклы"

О шестом чувстве и поиске родителей

Души мертвых окружают Руби уже давно, и девочка знает, что она им не очень-то нужна, они зациклены на своей смерти. Она видит их, но не боится. А еще девочка Руби знает, что она приемная. Но это тоже не страшно, ведь Руби собирается на поиски своих настоящих родителей – с одним лишь чемоданчиком, отчаянной смелостью и таинственным спутником по имени Тень.

источник: livelib.ru