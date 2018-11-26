﻿ Как развить музыкальный слух у детей: советы оперной дивы Инесе Галанте, Mixnews.lv

Woman |

Инесе Галанте — одна из самых известных оперных исполнительниц в Латвии. Ее музыкальные фестивали традиционно собирают достойную публику и в зрительном зале, и на сцене.

В преддверии праздничного концерта "Рождественская прелюдия", который состоится 8 декабря в Рижском Домском соборе, мы попросили Инесе рассказать: как увлечь ребенка хорошей музыкой и не отвратить от классики.

"Западные психологи давно считают, что приучать ребенка к классической музыке стоит еще до его рождения. Буквально. Рекомендуют закладывать основы музыкального вкуса со второй стадии внутриутробного развития, прикладывая к животу будущей матери спикер, из которого доносится Моцарт и Шопен.

Говорят, в будущем это поможет ребенку развиваться более гармонично. С тезисом согласилась и латвийская оперная дива Инесе Галанте. Но с оговоркой. Дело ведь тонкое, а потому требует соблюдения некоторых правил."

1.Никаких "вместо"

"На первых этапах классическая музыка ни в коем случае не должна конкурировать с материнским голосом. Говоря о самых маленьких, стоит помнить, что для них нет ничего главнее мамы. И именно ее голос является первым, что слышит малыш.

И именно мамин голос должен открывать собой для ребенка мир музыки. Здесь не должно быть никаких «вместо». В противном случае можно добиться обратного эффекта, и вместо привития любви к классике мы можем получить ребенка, для которого голос собственной мамы будет казаться чужеродным.

2.Не перегружайте психику

Не стоит начинать знакомство с классикой произведениями, вызывающими слишком бурные внутренние переживания. Помним о чувствительности, присущей малышам. Классическая музыка заключает в себе огромный эмоциональный заряд, поэтому не надо «перегружать» детскую психику Вагнером или Рахманиновым.

Если постоянно ставить ребенку мрачные вещи в исполнении симфонического оркестра, из него с большой вероятностью не получится любитель классики.

3.Детям – детское

Мир классической музыки полон магии и сказочных персонажей, способных увлечь ребенка и пробудить в нем любовь на долгие годы. Кстати, концерты с пометкой «Для детей» не только всегда длятся несколько меньше, но и исполняются с учетом особенностей детского слуха и способности к восприятию.

Поэтому начинайте именно с них. А если, к примеру, вы хотите познакомить ребенка с балетом, то смело ведите его на бессмертного «Щелкунчика» или «Дюймовочку», на «Двенадцать месяцев» или «Лавку чудес». В любом случае, это должно быть нечто динамичное и увлекательное, но сказочное, с положительным посылом.

А с оперы или балета начинать стоит по обстоятельствам – нужно смотреть, что подходит конкретно вашему малышу. Помните, что эти два жанра являются самыми сложными для восприятия не только детьми, но и взрослыми.

4.Время арфы

Если хотите установить между ребенком и музыкой действительно глубокую связь, важно создать правильные ассоциации. К примеру, ставьте в детской тихую и спокойную классическую музыку перед сном, чтобы ребенок привык к тому, что такая музыка его успокаивает, несет в себе умиротворение.

Для начала можно попробовать композиции с минимальным количеством инструментов. Пусть это будет нежная арфа или флейта. Затем можно «наращивать арсенал».

Следите за предпочтениями и реакцией ребенка. Найдите то, что ему нравится больше всего, и продолжайте в том же духе. Так образуется своеобразный паттерн, который, скорее всего, будет сопровождать ребенка и на протяжении всей его дальнейшей жизни.

5.Музыкальное рисование

Или ира в ассоциации - прекрасный способ развития музыкального вкуса. Дайте ребенку цветные карандаши или фломастеры и листок бумаги, поставьте ему произведение классической музыки, и попросите его визуализировать эмоции и ассоциации во время прослушивания этого произведения.

После «урока рисования» расскажите ему простыми словами о прослушанной композиции и ее авторе. Очень скоро вы заметите, как ребенок через такую «связку» начнет ориентироваться в музыкальных направлениях и композиторах. А еще это отличное совместное времяпровождение для вас.

6.Музыка словами подростка

Подростков увлекаем музыкой «на их языке». Если мы говорим о детях постарше, то в этом случае ориентироваться следует на современные аранжировки и тот факт, что большинство подростков не будут способны усидеть на монотонном спектакле.

С их клиповым мышлением нужно выбирать наиболее динамичные, яркие, может быть даже несколько утрированные постановки, постепенно «входя в классику».

Тинейджерам не будет интересно три часа наблюдать какой-нибудь старинный спектакль. Как человек другого поколения, я люблю романтические истории и исторические романы, но с молодежью нужно играть по их правилам - сценические повороты должны быть понятны и актуальны для молодого зрителя, а не отвращать его своей «нафталинностью».

Нужно искать то, что постоянно будет держать внимание зрителя. Плюс, исполнители должны быть очень качественными, потому что подростки, известное дело, отличаются своим критичным подходом. Не понравится один раз, второго шанса может уже и не быть.

7.Анализ, ликбез и снова анализ

Не пропускаем ликбез и анализ. Неподготовленный зритель нуждается в небольшом ликбезе, особенно, если вы идете с ребенком (любого возраста) на концерт или спектакль впервые.

Простым языком, без занудства и излишней педантичности объясните ребенку, чем вдохновлялся автор произведения, когда писал его, что его волновало, чем он жил. После прослушивания композиции или посещения постановки, спросите ребенка о его впечатлениях.

Он должен иметь возможность высказаться. Помните, что, не интересуясь чем-то сами, вы никогда не сможете заинтересовать этим кого-то еще. Поэтому, отвечая на главный вопрос о том, как приучить ребенка к классической музыке, скажу, что для начала стоит начать слушать ее самим."