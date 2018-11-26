﻿ Спортивный стиль и «звериные» принты: что модно в Балтии, Mixnews.lv

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Цветастые платьица и массивная спортивная обувь, как-будто ее вынули из родительского шкафа – такие комбинации еще несколько лет назад казались бы абсурдными, сегодня превратились в обыденный повседневный образ.

Рассказываем, что литовцы, латвийцы и эстонцы внимательно следят за тенденциями моды и не хотят от них отставать.

Прозрачное балтийцам не по душе

Спортивный стиль сейчас доминирует как на улицах, так и на подиумах. Но кто чувствует себя неуютно в ботинках со шнурками и спортивных курточках, легко может выбрать другую модную тенденцию, более для него подходящую, ведь сегодня существует масса самых разнообразных вариантов.

Безумный западный образ, для которого характерны яркие «звериные» принты и богемные акценты, еще совсем недавно считался безвкусным, а сейчас он на взлете популярности. Второе рождение переживает стиль 90-х: прозрачные плащи и сумки, блестящие ткани и многослойность в одежде.

И хотя в коллекциях домов мод данные тенденции наблюдаются уже несколько лет, спрос на одежду в этом стиле значительно возрос только в нынешнем году. Что отчетливо заметно на улицах Парижа и Милана, а также Таллина, Риги и Вильнюса.

Выбор покупателей стран Балтии отражает не только популярность определенных тенденций, но говорит о вкусе и покупательских привычках жителей региона.

Балтийцы полюбили принты с изображениями животных, блестящие ткани, а также кожаные аксессуары и одежду. Как и в мекках мод, в Балтийских странах тоже весьма популярны кажущиеся «уродливыми» спортивная и прогулочная обувь, а также вызывающе крупные аксессуары. А вот такие эксцентричные акценты, как бахрома и пестрые рисунки или, например, прозрачные плащи попадают в гардероб наших покупателей редко.

Красота "уродливой" обуви

Поначалу весьма секптически относясь к кроссовкам массивных форм, местные покупатели пересматривают свое мнение. Прогнозы показывают: обувь, которую еще называют «уродливой» - ugly shoes - так скоро из моды не выйдет, и будет появляться в коллекциях и следующих сезонов.

Вместе с этим покупатели стали смелее и все чаще выбирают блестящую одежду – показатели продаж этой группы увеличились до пятнадцати процентов.

А вот получившие молниеносную популярность во всем мире bumbags – небольшие сумки на ремне, которые носят на талии или через плечо, в странах Балтии пока завоевали сердца только самых страстных гурманов моды.

Зато победное шествие уверенно продолжают цветастые платья. Начиная от кокетливо коротких и заканчивая богемно-длинными, платья с цветочными принтами в различных вариациях присутствуют в гардеробе каждой модной дамы Балтии.

Классика балтийцев

Несмотря на то, что жители стран Балтии интересуются актуальными мировыми тенденциями, они все же отдают предпочтение долгосрочной моде – качественным тканям и классическим элементам гардероба.

Натуральные материалы, такие как кожа, шерсть, кашемир и шелк, будут в моде всегда. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что количество покупателей этих товаров растет с каждым годом. В топе самых популярных товаров неизменно находятся кашемировые джемперы, синие джинсы, бежевые пальто и сапоги с кожаными голенищами, а также платья для отдыха и спортивная обувь.