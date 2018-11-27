﻿ Инстаграм недели: Ида Скивенес и ее фудпорн, Mixnews.lv

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Хорошая привычка изучать новые инста-аккаунты. Мы решили вам подсказать: куда податься, на кого подписаться и получить эстетическое удовольствие.

#foodporn, или фудпорн - это не то, что вы подумали, а известный хештег, который означет, что конкретно эта еда будет возбуждать аппетит. И в данном случае, не поспоришь.

Поэтому статус "Инстаграм недели" достается Иде Скивенс. Ида в своем аккаунте четко обозначила личную позицию: все приготовлено и съедено мною лично. И это правильно. Кто сказал, что еда должна не может быть веселым произведением искусства?

Фантазии и умению северного кулинара можно только позавидовать. Сделать из любой тарелки полотно для креатива и творчества под силу не каждому.

Здесь и пейзажи, и портреты, и персонажи мультфильмов. Вдохновляйтесь, черпайте идею и кушайте на здоровье!