﻿ Советы эксперта: как организовать Новый Год и остаться в живых, Mixnews.lv

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Новый год все ближе и паника все отчетливей. Ирина Юдакова (Iren Yu), специалист по организации мероприятий, рассказывает, как самостоятельно сделать крутой праздник и остаться в живых.

"Когда дело касается Нового года, то три самых популярных варианта это: а) упасть на голову друзьям, а потом рассказывать друг друга на кухне, как было не очень;



б) обнаружить свободные финансы, скажем, от 250 евро, и отправиться с ними в какой-нибудь ресторан, где уже спланированы и программа, и ведущий. С этим пунктом стоит быть аккуратными. Во-первых, подготовиться к расходам. Во-вторых, подготовиться к толпе незнакомых и не всегда адекватных людей;



в) ты сам и швец, и жнец, и на дуде игрец, то есть, все берёшь в свои руки!

Последний вариант - это самый энергозатратный и трудоемкий вариант, на который определенно точно будет потрачено большое количество нервов. Но если решитесь и все получится, то результат может перекрыть любое моральное негодование во время подготовки.

Что делать и на что обратить внимание, если мы решились рискнуть здоровьем и всё сделать самостоятельно?

1.Cамый важный вопрос: какое количество участников и где будет проходить праздник?

Если повезло и у вас есть собственный дом — всё упрощается. А вот если праздник требует аренды помещения, то об этом надо побепоспокоиться заранее. Потому что таких как вы — много, а хороших мест мало. Поэтому сегодня лучше уже вчера лечь в направлении идеального варианта и ползти в направлении Нового года.

2.На Новый Год не бывает бестолковых тем!

Это не свадьба, где дурацкие костюмы будут неуместны. Это просто дружеский праздник. Хотите вечеринку глупых костюмов? Делайте! В голову пришли только банальные "животные" темы? Вперед! "Моя мечта", "Кем ты хотел стал в детстве", "Кино 50-х" - подойдет всё!

И если все "за" карнавал, то выбираем тему. Можно предложить собственный вариант или вынести на общее обсуждение список. Но по опыту могу сказать, чем больше демократии, тем больше головной боли. Так что лучше предложить конкретную тему и пойти в светлое новогоднее будущее.

Главное, чтобы гости поддержали идею. Если в костюме заявится только организатор праздничной вакханалии, он сначала будет чувствовать себя на коне, а потом совершенно точно неловко.

3.Праздничный стол без хлопот и забот

Праздничный стол иногда доставляет не меньше хлопот, чем выбор подарков. Но здесь все просто! Тянете по деньгам - заказывайте выездной фуршет. Не готовы тратиться - пусть каждый принесет по одному блюду. Так и меню будет разнообразным, и никто у плиты не простоит двое суток.

4.Что делать после речи президента, если речь президента стала единственным развлечением вечера?

Менять друзей! Конечно, шутка. Подготовить минимальную программу. Без нее никуда. Вот вы пришли в костюмах, сняли место, организовали стол и даже бар. Но дальше любая тусовка медленно переходит в обычную пьянку и быстро (или не очень), но сворачивается. А ваша же задача веселиться!

Если все приглашенные достаточно активные, можно попросить подготовить каждого какой-нибудь интерактив. Правда, существует риск, что не все конкурсы придутся лично вам по душе, а вот не участвовать нельзя - это же друзья.

Сделайте викторину на тему мероприятия. Такие вещи всегда идут отлично и на ура, развлекают народ и работают на разогрев. Главное, подойти к этому вопросу с юмором.

Очень хорошо работают мастер-классы. Готовим пиццу, учимся делать необычные коктейли, вяжем крючком, создаем карту желаний.... Словом, то, что мы не делаем каждый день, но что было бы интересно сделать в большой компании единомышленников.

Кстати, Дед Мороз! Кто сказал, что Дед Мороз только для детей? На самом деле, взрослые чаще детей с большей радостью встречают этого персонажа. Пусть это будет частью новогоднего перфоманса. Дед Мороз заодно может раздавать подарки. Договоритесь заранее, соберите со всех по презенту, допустим, стоимостью 5 евро, закиньте в один мешок и пусть каждый, рендомно, получает свой новогодний сюрприз.

5. А бабушка, которая хорошо вела себя целый год, получает на Новый год внука!

На самом деле, взрослым куда приятней отгулять до утра без детей, но если ребенка некому доверить и он однозначно составит вам компанию на Новый год, то стоит заранее продумать ему программу. Идеально - нанять аниматора, бюджетно - собрать таких же детей вокруг. Главное, чтобы ваш отпрыск не остался один среди двадцати взрослых, разряженных животными.

В любом случае, главное, чтобы все поддержали вашу идею, были готовы сдавать деньги и принимать участие в веселье. Если единственной движущей силой будет обладать только организатор - хорошего праздника не выйдет. В конце концов, с друзьями не должно быть скучно, а какой-то минимальный блок развлечений и застолье быстро сделают свое дело.

С Новым годом!"