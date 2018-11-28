﻿ В Великобритании украли Портлендскую тиару XIX века, Mixnews.lv

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Вот это да! В Великобритании украли Портлендскую тиару XIX века, которая считается национальным достоянием страны. Если в ближайшее время тиара не будет найдена, воры, скорее всего, ее уничтожат.

По сообщению западных СМИ, из поместья Уэльбек в британском графстве Ноттингемшир украли бриллиантовую тиару XIX века, более известную как Портлендская тиара. Воры также украли старинную брошь с бриллиантами, ранее украшавшими тиару.

Сообщается, что злоумышленники скрылись с места преступления за полторы минуты до прибытия на место преступления охраны и за две минуты до приезда полиции. Поймать воров пока что не удалось.

Портлендская тиара была изготовлена ювелирным Домом Cartier для жены герцога Портленда Уинифред в XIX веке. Одна из самых известных тиар в истории страны выполнена из золота и серебра и украшена крупными бриллиантами. Украшение считается национальным достоянием Великобритании.

Эксперты надеются, что воров удастся поймать в ближайшее время, — в противном случае они распилят тиару на части и вынут из нее все бриллианты. Дело в том, что Портлендская тиара слишком узнаваема, чтобы продавать ее в оригинальном виде.

источник: glamour.ru