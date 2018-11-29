﻿ Видео недели: тройка лидеров среди пользователей сети, Mixnews.lv

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За неделю в сеть сливается колоссальное количество видеороликов: от юмористических стендапов до серьезных интервью. Выбрать самое-самое сложно даже нам, живущим в интернете 24/7. И все-таки, мы попробуем.

1.Михалков vs Вдудь

Интервью с Никитой Сергеевичем вышло мегамастерстким, на наш скромный взгляд. Во-первых, режиссера давно никто не гладил против шерсти. Во-вторых, Юра прекрасно дожимает неудобные вопросы, а Михалков крутится, как уж на сковороде. В-третьих, сюжеты такого плана и размаха смотреть стоит, даже если вам не нравится Михалков и вы терпеть не можете Дудя. То, что Юра Дудь будет дудь, он очереденой раз доказал в полуторачасовом интервью, которое вышло без малейшего монтажа. Кроме заставок - все снято одним махом: с паузами, падающими телефонами и смешками. Смотреть обязательно!

2."Король лев" официальный трейлер

За пять дней ролик набрал больше 2 миллионов просмотров. А все потому, что любимый и известный многим диснеевский мультфильм трансформируется в... фильм. Все то же самое, под известную музыку Элтона Джона, но в другом формате. Причем сама картина ожидает нас только в июле следующего года, а ажиотаж вокруг наблюдается уже сейчас.

3.John Lewis & Partners Christmas Ad 2018

Еще немного Элтона Джона нам в ленту. John Lewis - это универмаг. Дорогой универмаг. Очень дорогой универмаг. И дорогой универмаг каждый год снимает очень дорогу рекламу под Рождество. И, черт возьми, это даже не реклама - это шедевр! И слоган, по сути, короткометражного фильма: "Некоторые подарки немного больше, чем подарки".