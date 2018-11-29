﻿ Шесть самых дорогих художников в мире, Mixnews.lv

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Можно не любить искусство и возмущаться разделанными трупами животных в исполнении Херста. Но факт остается фактом — красота и время всегда побеждают эпатаж. Согласно аукционным результатам, топ самых дорогих художников возглавляет Леонардо да Винчи, а вот закрывает...





1.Леонардо да Винчи «Спаситель мира» кисти Леонардо считается самой дорогой живописью даже не года, а ближайших десятилетий. $450 312 500 — абсолютный ценовой рекорд.









2.Пабло Пикассо «Алжирские женщины» кубиста, графика и скульптора Пабло Пикассо были выставлены на аукционе Christie’s за 160 миллионов, а ушли за $179 365 000.









3.Амадео Модильяни «Лежащая обнаженная» Модильяне лишь на 9 миллионов уступила Пикассо. На тематическом аукционе Christie's работа была продана за $170 405 000 против первоначальной ставки в $100 миллионов.









4.Ци Байши Серия рисунков тушью китайского художника Ци Байши была продана на пекинском аукционе за $144 000 000. «Двенадцать пейзажей» стали новым, абсолютным ценовым рекордом аукционных продаж китайской живописи.









5.Бренсис Бэкон Триптих «Три эскиза с Лусиеном Фрейдом» был изначально выставлен довольно круто — за 127 миллионов. Но был продан на аукционе за колоссальную сумму в $142 405 000. Мягко говоря, очень круто для послевоенной живописи.









6.Альберто Джакометти



Бронзовый «Указывающий человек» одного из самых дорогих скульпторов мира стал не только символом отчужденности и одиночества, но и первым в мире лотом, который перебил ставку в 100 миллионов. Стоимость экспоната впечатляет - $141 285 000













