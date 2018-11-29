﻿ Советы эксперта: в голове может быть ветер, но на голове - 80-е!, Mixnews.lv

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История циклична, мода упорно возвращается. На плечи мы уже накинули пиджаки из сумасшедших 90-х, а вот прически сейчас популярны аж из 80-х. Саманта Фокс, Modern Talking и Rock&Roll жив!

Какую стрижку сделать, чтобы быть в тренде, рассказывает парикмахер-стилист Юлия Барская.

"Не важно какой у вас волос кудрявый или прямой, важна текстура и укладка. Только глянцевый гламур отошел в прошлое. Теперь в топе небрежность. Вот представьте, что вы только что проснулись, взбили прическу руками и пошли по делам.









Актуально будут смотреться локоны разного диаметра и гофре не только для прикорневого объема, но и по всей длине.





Если говорить о цвете, то остаётся тенденция к холодным, глубоким оттенкам. Сочетание нескольких цветов придаст вашим волосам дополнительный визуальный объём. Если к этому добавить грамотно подобранную форму и стрижку - все, вы в тренде!

Актуальный в прошлых сезонах боб-каре требует доработки - освежаем его новыми «срезами». А потом непременно добавляем объем и лёгкость у корней. Тот самый стиль 80-х.

Единственное, в отличие от прежних красоток, нам все-таки стоит знать меру. Не надо перебарщивать в объемом и начесывать ирокезы. Должны быть неряшливо, но аккуратно, уложено, но натурально. В общем, как всегда невозможная задача, которая опять станет нам по силам!"





















