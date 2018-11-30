﻿ Ну что же ты, Ума? Квентин Тарантино женился на израильской певице, Mixnews.lv

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В июле прошлого года стало известно о том, что Квентин Тарантино сделал предложение своей возлюбленной Даниэле Пик. Пара долгое время находилась в статусах жениха и невесты, а на днях сыграла роскошную свадьбу.

В своих интервью Квентин Тарантино всегда говорил о том, что не хочет жениться. Режиссер объяснял это тем, что у него нет времени на семью, так как все свободные часы он посвящает кинематографу. Однако однажды продюсер обмолвился, что годам к шестидесяти, может, и расстанется со статусом холостяка. Не дождавшись этого срока, Тарантино все же связал себя узами брака.

28 ноября в Лос-Анджелесе состоялась свадебная церемония Квентина и его возлюбленной. Избранницей обладателя нескольких премий «Оскар» стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэла Пик.

Режиссер познакомился с ней в 2009 году на премьере фильма «Бесславные ублюдки». Влюбленные встречались несколько лет, но потом расстались, а в 2015-м снова сошлись.

Через два года после воссоединения Квентин сделал Даниэле предложение. Осенью 2017-го пара устроила в Нью-Йорке шикарную вечеринку в честь помолвки, а спустя год решила официально оформить свои отношения.

Известно, что для торжества молодожены выбрали классические наряды: на невесте было атласное белое платье от израильского дизайнера Даны Харель и тиара, а на женихе — черный костюм-двойка. Сообщается, что на свадьбу Квентина и Даниэлы были приглашены только самые близкие. К слову, для обоих влюбленных этот брак стал первым.

источник: woman.ru