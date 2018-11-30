﻿ Макияж: 5 главных трендов зимы, Mixnews.lv

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Время классики! Аккуратно выделенный контур, кремовая текстура (не слишком матовая и не слишком глянцевая), классический оттенок – в моду вернулись красные губы в стиле Мэрилин Монро.

Главное правило все то же: делая красный акцент на губы, не переусердствуйте с макияжем глаз.

Как выбрать идеальную красную помаду? Теория гласит: отталкивайтесь от вашего тона кожи. Если у вас светлая фарфоровая кожа, выбирайте красные помады с холодным розоватым отливом. Если у вас кожа среднего тона, то «ваши» помады – из теплой гаммы (например, томатного, кирпичного или багряного цвета). Смуглянкам и загорелым стоит выбирать «чистые» нейтральные оттенки (например, алую), либо глубокие темные.

Главное правило: «Если глаза сразу стали яркими, а лицо свежим, то вы явно выбрали правильный оттенок красного».

Акцент на нижнее веко

Акцент на нижнее веко — быстрый и простой способ создать сексуальный макияж и обратить внимание на взгляд. Но многие девушки не выделяют нижнее веко, боясь сделать макияж визуально небрежным и менее аккуратным.

Совет: для выделения нижнего века используйте водостойкие карандаши или плотные сильно пигментированные тени. Не забывайте про растушевку: если подвести веко слишком четкой линией, глаза могут стать визуально меньше. Поэтому после нанесения теней или карандаша хорошо растушуйте линию плотной кистью для теней или подушечками пальцев.

Розовые тени

Прямиком из 80-х розовые тени триумфально возвращаются в наши косметички в этом году. Их начали воспевать на бэкстейджах показов – Giorgio Armani, Genny, Badgley Mischka, Vivienne Hu. Тренд подхватили и любимые визажисты звезд — Патрик Та, Ханг Ванго, Никки Вольф.

Обратите внимание, что профессиональные визажисты используют все оттенки розового – от очень нежного до яркого, насыщенного. Используйте универсальный оттенок и для создания ежедневного макияжа (берите на вооружение макияжа с показа Genny), и для вечеринки – нам очень нравится вариант использования ярко-розовых теней с шиммером.

Еще одно достоинство розовых теней в том, что они одинаково подходят девушка с любым оттенком глаз.

Коричневая гамма на губах

В следующем году на первый план выходят все оттенки коричневого. Бежевый, кирпичный, кофе с молоком, какао, карамельный — выбирайте на свой вкус.

Светлые и темные оттенки коричневого подходят всем без исключения. Еще одно достоинство цвет – он отлично смотрится и в матовом, и в глянцевом формате. Впрочем, в этом году лучше выбирать классические кремовые текстуры.

Глиттер — чем больше, тем лучше

Глиттер продолжает занимать важное место среди бьюти-трендов сезона. Смело используйте его для макияжа глаз, губ и лица. Не бойтесь использовать крупные блестки – особенно эффектно они смотрятся в сочетании с монотенями.

источник: glamour.ru