﻿ И себе, и людям: подробный план действий на декабрь, Mixnews.lv

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Превращаем традиционную предновогоднюю гонку в марафон осознанности. Успеем все: заземлиться и воспарить, нарядить и нарядиться, а еще воплотить мечты — свои и не только.

Ожидание: каждый декабрьский день проживать осмысленно, наслаждаясь предновогодним волшебством, заботясь о себе и окружающих. Реальность: суета, хаос, паника — с первого числа и аккурат до боя курантов. Что делать? Составить план, который поможет дожить до Нового года и не сойти с ума. Ну или воспользоваться нашим адвент-календарем: несложные задания на каждый день помогут вам подготовиться к празднику без потерь — моральных, физических­ и финансовых.

1 #ПСИХО

Составьте лонг-лист задач, которые желательно выполнить к празднику. А потом отберите топ-10 и сконцентрируйтесь именно на них. Сегодня вы — жюри, выбирающее претендентов на главную премию месяца — ваше драгоценное время.

2 #ДОБРО

Психологи уверены: чтобы удовлетворить базовую потребность в любви, заботе и принятии, нужно начать творить добро. Порой, хорошее дело требует всего два клика. Обратите внимания на благотворительные сайты или проект "Зеленая лампа"

3 #ДОБРО

Новая жизнь с понедельника? Почему нет? Начните ее с эмоционального детокса — минимизируйте токсичные контакты. Помните: вокруг нас в основном происходит то, что мы сами позволили. Так давайте уже не будем разрешать другим отравлять наш уютный мирок.

4 #ЭГО

С праздничком вас! ­Каким? Международным днем заказа подарков Деду Морозу или Санта-Клаусу (кому, как нравится). Самое время выведать у близких, что они хотят найти под елкой. Ну и определиться с собственной мечтой (а потом намекнуть о ней одному симпатичному бородачу).

5 #ЗОЖ

В новой жизни вы ­наверняка видите себя с идеальным телом. Отлично­! Только не забывайте: ЗОЖ должен приносить радость, а не мучения. На модном кето-рацио­не, например, можно есть все жирное, а для того, чтобы начать стоять в планке, не нужны даже кроссовки.

6 #ДЕНЬГИ

Скидки на распродажах еще не максимальные. Зато нужные размеры пока не разобрали. А значит, прямо сейчас можно купить действительно классное платье для вечеринки (а не то, что останется после нашествия предпраздничных модниц с тринадцатыми зарплатами наперевес).

7 #ДОБРО

Расскажите коллегам о благотворительных акциях, которых под Рождество проходит особенно много. Например, частный проект дизайнера Ольги Крузе. Или благотворительная акция "Ангелы счастья", которая дает возможность прочувствовать атмосферу праздника и сениорам.

8 #ДОБРО

На предпраздничный улучшайзинг записывайтесь уже сейчас. Если затянуть и все отложить на последний день, то есть риск вообще ничего не успеть.

9 #ЭГО

Начните утро с заботы о себе. Не растворимый кофе, а молотый, не дежурные хлопья с молоком, а смузи-боул (банан + замороженные ягоды), не уборка, а йога. Не обделяйте себя в пользу кого-то или чего‑то. И тогда у вас будет больше ­ресурса на то, чтобы отдавать.

10 #ДЕНЬГИ

Купите пачку настоящих почтовых открыток (наш выбор — ламповые, с иллюстрациями), подпишите и разошлите друзьям и родным. К празднику они точно придут. И поверьте, вызовут цунами позитивных эмоций.

11 #ДОБРО

Рождественские линейки ваших любимых косметических брендов уже поступили в продажу. Купите что-нибудь из любимых коллекций. Сделайте себе праздник еще до праздника.

12 #ДЕНЬГИ

Составляя список подарков, вспомните о кулинарных предпочтениях друзей и близких. Бутылка отличного оливкового масла или классный набор индийских специй, очевидно, порадуют кого-то больше, чем ­дежурный сувенир с ­символом года.

13 #ЗОЖ

Начинается веселый марафон из корпоративных вечеринок и прочих неофициальных проводов старого года. Закупитесь сорбентами (пить до вечеринки) и кокосовой водой (на утро после).

14 #ДОБРО

Не поддавайтесь нарастающей предпраздничной ­лихорадке, устройте себе спа-день с любимыми средствами. Огромное количество косметических брендов предлагает линейки именно к холодному времени года - то, что доктор прописал!

15 #ЭГО

Устройте предновогоднюю фотосессию — ­соло, с семьей или в компании подруг. Время на то, чтобы обработать снимки, выбрать лучшие и запостить их в инстаграм, у вас еще есть.

16 #ДОБРО

Объединитесь с друзьями, купите маленькие пластмассовые игрушки и передайте их в благотворительный фонд или тем, кто организует праздники в детских домах. Или пожертвуйте на работу организации "Доктор-клоун".

17 #ДЕНЬГИ

Подпишитесь на новостную рассылку ваших любимых брендов. Почти все крупные магазины дают за это скидочные купоны: как раз ­сэкономите во время подарочного шопинга.

18 #ПСИХО

Составьте список текущих дел из двух колонок: одну озаглавьте «хочу», а другую «надо». А потом поменяйте местами первые пункты из обеих. Начните исполнять задуманное — с графы «надо­», конечно же.

19 #ПСИХО

Имбирные пряники впишутся в общий план и станут еще вкуснее, если вы испечете их дома, но вместо пшеничной муки возьмете миндальную. Да или просто купите готовое тесто, лишь бы дома пахло выпечкой!

20 #ЭГО

Во многих городах уже активно работают ­рож­дественские базары. Главный из них на Домской площади, и как раз торжественно открылся в первую субботу декабря. Вечерний пятничный глинтвейн просто необходимо выпить прямо на улице.

21 #ЭГО

Уже завтра световой день начнет прибывать, но на синтез витамина D это никак не повлияет. Начните принимать его в виде добавки. Правильно подобранные витамины в любом случае положительно повлияют и на настроение, и на иммунитет.

22 #ЗОЖ

Уже завтра световой день начнет прибывать, но на синтез витамина D это никак не повлияет. Начните принимать его в виде добавки: ежедневная ­доза в 2000 МЕ положительно повлияет и на настроение, и на иммунитет.

23 #ПСИХО

Вспомните все, что вы уже давно откладываете на потом, и сделайте хотя бы одно из этих дел прямо сегодня.

24 #ЭГО

Даже если вы не религиозны, Рождество - повод нарядить наконец елку. Можно и живую, базары-то уже работают.

25 #ЭГО

На BBC Radio-2, Radio Baltkom и других станциях — уютнейший праздничный плей-лист. Включите интернет-­трансляцию и не забудьте поздравить с праздником друзей из Европы, США и других стран, где тоже празднуют Рождество в эти дни.

26 #ДОБРО

Проводите год Собаки покупкой подвески, игрушки или ланч-бокса с изображением этого животного. А лучше принесите что-нибудь нужное и полезное в приют Ulubele.

27 #ДЕНЬГИ

Заранее закажите клининг, а по-русски генеральную уборку, на 30-е число — чтобы дом к празднику блестел, а вы при этом не лежали без сил.

28 #ЭГО

Сегодня — Международный день кино. Вот вам и повод пересмотреть «Реальную любовь» и «Один дома» (с «настоящей пиццей с сыром только для меня», конечно).

29 #ДОБРО

Попробуйте весь день всем вокруг говорить только приятное и комплименты. Поверьте, это не такой просто челлендж, как кажется. Но игра стоит свеч. Вы и себе, и окружающим поднимете настроение и заработаете плюсик в личную карму.

30 #ЭГО

Подарки куплены, елка наряжена, вы спокойны и обворожительны. Можно дойти до магазина и купить дурацкий рождественский ­свитер. Ну, чтобы снизить пафос ­ситуации.

31 #ЭГО

Размышляя о планах на 2019-й, не сомневайтесь в себе и своих силах. Подумайте, что предпринять, чтобы сбылись самые смелые мечты. Будьте счастливы!

по материалам glamour.ru