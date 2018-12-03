﻿ Благотворительность: От вас - творчество, от докторов-клоунов - чудо, Mixnews.lv

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Любой человек, занимающийся творчеством – ремесленник, художник, флорист – может пожертвовать свои работы и поддержать благотворительный Pop-up магазин Докторов-клоунов.

«Если каждый творческий человек пожертвует одну-две из своих работы, то наш благотворительный магазинчик наполнится чудесными подарками, а это значит – дети в больницах и дальше смогут получить поддержку и радость от встречи с Докторами-клоунами. В ожидании праздников поучаствуйте в цепочке добрых дел!», – приглашает Ина Гринберга, Др.Клоун Ино.

Доктора-клоуны откроют Благотворительный Pop-up магазин в т/ц «Spice» (рядом с инфо-центром) с 6 декабря, и посетить его можно будет до 23 декабря.

Свои творческие работы для благотворительного магазина можно принести в любой из спортивных клубов сети «MyFitness» во всех районах Риги, каждый день во время работы клубов.

Работы нужно оставить у администратора клуба, кроме того, нужно заполнить простую анкету – чтобы Доктора-клоуны смогли вас поблагодарить!

Работы можно оставить и в инфо-центре т/ц «Spice» каждый день с 10:00 до 22:00.

Кроме того, организация «Др.клоун» позаботилась о том, чтобы и в регионах можно было пожертвовать свои работы:



Вентспилс, Kuldīgas iela 18, Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs;

Лиепая, Kungu iela 24, Liepājas “Jauniešu Māja”

Айзпуте, Katoļu iela 5, Aizputes novada jauniešu Ideju māja

Скрунда, Lielā iela 1A, Skrundas jauniešu centrs

Saldus novada Lutriņu pagasts, Skolas iela 2, PPII “Kāpēcītis”

Талси, Lielā iela 8A, Kafijas namiņš “Ie-pauzē”

Валмиера, Rīgas iela 28, veikals “Četri gadalaiki”

Огре, Brīvības iela 21, M.Pūres beķereja

Цесис, Piebalgas iela 3, Cēsu Jaunā skola, вход со двора

Цесис, Maija iela 1, bērnu centrs “ Kā mājās”

Резекне, Atbrīvošanas aleja 95C, veikals “Zaļais”

Сигулда, Leona Paegles iela, bērnu centrs “ Kā mājās”



За шесть лет работы с детьми в больницах по всей Латвии Доктора-клоуны показали, что насколько бы неприятной была болезнь, в процессе выздоровления крайне важно найти место для улыбки, тепла и надежды.

В 7 городах Латвии сейчас работают 35 Докторов-клоунов, больше всего – 25 – в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в Риге. В этом году Доктора-клоуны поддержали и порадовали около 10 000 маленьких пациентов и их близких, отработав 4314.5 часов и были рядом с маленькими пациентами на 389 процедурах.