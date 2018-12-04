﻿ Инстаграм недели: Андреа, ЗОЖ, Гавайи и сплошное лето, Mixnews.lv

Woman |

По нашей хорошей традиции мы вновь выбираем "Инстаграм недели".

В этот раз пальму первенства из рук конкурентов выхватывает Андреа и ее блог Earthyandy.

Андрея - мама троих детей и обладательница прекрасного мужа, которого не перестает хвалить уже который год.

Все семейство проживает на острове Оаху - это один из Гавайских островов в центральной части Тихого океана.

Ее девиз - высказывание Будды: "Каждое утро мы рождаемся заново". Но ценен блог совсем другим.

Здесь огромное количество рецептов и советов, которые могут помочь всем начать вести здоровый образ жизни.

Но и в зимнюю хандру Андреа вгоняет запросто. Солнце, пальмы, улыбки, океан, загар и 90-60-90, черт возьми, испытание не для слабонервных.

И все-таки стоит поизучать этот профиль, тем более, что он пришелся по вкусу 1 миллиону пользователей сети Инстаграм!