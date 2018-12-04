﻿ Инстаграм недели: Андреа, ЗОЖ, Гавайи и сплошное лето, Mixnews.lv

Инстаграм недели: Андреа, ЗОЖ, Гавайи и сплошное лето
По нашей хорошей традиции мы вновь выбираем "Инстаграм недели".
В этот раз пальму первенства из рук конкурентов выхватывает Андреа и ее блог Earthyandy.
Андрея - мама троих детей и обладательница прекрасного мужа, которого не перестает хвалить уже который год.
Все семейство проживает на острове Оаху - это один из Гавайских островов в центральной части Тихого океана.
Ее девиз - высказывание Будды: "Каждое утро мы рождаемся заново". Но ценен блог совсем другим.
Здесь огромное количество рецептов и советов, которые могут помочь всем начать вести здоровый образ жизни.
Но и в зимнюю хандру Андреа вгоняет запросто. Солнце, пальмы, улыбки, океан, загар и 90-60-90, черт возьми, испытание не для слабонервных.
И все-таки стоит поизучать этот профиль, тем более, что он пришелся по вкусу 1 миллиону пользователей сети Инстаграм!