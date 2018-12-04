﻿ 5 вопросов о людях с инвалидностью, которые мы задаем себе во время путешествия, Mixnews.lv

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3 декабря - это Международный день инвалида. Главная цель этого дня — привлечение внимания к людям с инвалидностью. Эти вопросы мы задаем сами себе во время общения с человеком с инвалидностью и, порой, не знаем, как реагировать, что можно спрашивать, а какие границы лучше не переходить. Журналисты и эксперты решили в этом непростом деле вам помочь.

1. Нужно ли помогать пассажиру на коляске или с ограничением по зрению с перемещением до терминала или по терминалу?

Если вы надумали помочь кому-либо в чем-либо, прежде всего лучше спросить, требуется ли помощь и если да, то какая именно и как ее комфортнее всего оказать. Для «маломобильных категорий пассажиров» — именно так они называются в аэропорту — существует своя служба, которая оказывает любую квалифицированную помощь, в том числе и медицинскую. Лучшая помощь пассажиров — пропустить человека с инвалидностью вперед в очереди.

2. Как люди с инвалидностью перемещаются в аэропорту и как заходят в самолет?

Как правило, люди с инвалидностью сообщают в службу помощи маломобильным пассажирам о том, какая помощь потребуется, какая именно инвалидность и куда человек летит.

Но чаще всего, человек в инвалидном кресле самостоятельно передвигается до самого борта. А дальше им помогают уже сотрудники специальной службы.

Если посадка проходит через "рукав", то такой пассажир доезжает до входа в самолет и пересаживается на специальную коляску — она узкая и проходит между рядами. Эта коляска — собственность аэропорта. Если перелет дольше 4 часов, на борту должно быть кресло, на котором можно, теоретически, проехать до туалета.

Правд, на практике это не работает: зачастую коляски либо нет на борту, либо она просто не проходит в узкий проем туалета в самолете. Людей с инвалидностью почти всегда сажают в самолет первыми, а выходят они всегда последними. Если там обычный трап (лестница), то пассажира на коляске к самолету везут на амбулифте. Это такой агрегат, который и едет, и поднимается в высоту. К слову, в США всех пассажиров перевозят на таких амбулифтах.

3. Правильно ли будет помочь в самолете с багажом? И вежливо ли предложить помощь во время обеда, который предлагают в полёте?

Обычно, если необходима помощь, человек с инвалидностью сам ее попросит. Но инициатива — это всегда здорово и вселяет уверенность, что ты не один и тебе всегда помогут.

4. Во время разговора стоит ли избегать каких-то вопросов? И правильно ли «закрывать глаза» на то, что твой сосед — это человек с ограниченными возможностями?

Точно не стоит заострять на этом внимание, но и делать вид, что ты ничего не замечаешь, тоже не стоит. Лучше всего доброжелательно и с юмором сказать, мол, если не усну, я к вашим услугам, обращайтесь.

5. Что делать, если человек с инвалидностью сидит в кресле у прохода, а вам, например, надо выйти?

В идеале сразу поменяться. Если все же получилось так, что человек с инвалидностью сидит у прохода, — не страшно, можно беспокоить его, когда вам потребуется. Равные права, равные возможности — мы же к этому стремимся. Человек с инвалидностью понимает, что иногда надо жертвовать своим комфортом.

Сегодня вопрос перевозки людей с ограниченными возможностями под особым контролем. При этом только пассажир способен создать себе комфортный перелет. Для этого нужно заранее уведомить авиакомпанию и аэропорт о своем полете: сообщить категорию инвалидности, время и номер рейса. Со своей стороны авиакомпания взаимодействует с аэропортом, предоставляя сопровождение по терминалу, коляску и приоритет при посадке. Если пассажир заранее извещает сотрудников аэропорта, помощь других пассажиров не понадобится — рядом всегда будет квалифицированный сотрудник. Специальных мест для пассажиров с инвалидностью нет. Единственное правило: нельзя сажать их на кресла около аварийных выходов.

источник: snob.ru

фото: 34travel.me