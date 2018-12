﻿ Финансовая измена: как понять, что вы обманываете своего партнера, Mixnews.lv

Woman |

Современный мир, где женщины шагают бок о бок с мужчинами, да еще и с гаджетами в руках, рождает новые проблемы: микроизмены, финансовая неверность.

Как часто вы скрываете свои покупки от партнера? Сколько раз вы обманывали его, что купили сумку на распродаже, хотя на самом деле заплатили за нее полную цену? Приходится ли вам скрывать, сколько на самом деле вы зарабатываете? Поверьте, вы не одни. Примерно половина людей, состоящих в отношениях, делают то же самое. Причем, не только женщины. И такое поведение приравнивается к измене. Правда, всего лишь финансовой.

В недавнем исследовании в The Journal of Financial Therapy появилось определение «финансовой неверности» — когда партнеры обманывают друг друга на предмет финансового положения. Как оказалось, такое состояние не редкость среди пар и как правило связано с общей неудовлетворенностью личной жизнью.

В чем проявляется измена?

Исследователи выделили как минимум 14 различных степеней поведения, которые являются показателями финансовой неверности. Они включают: систематическую ложь о покупках, выдачу новых вещей за старые, сокрытие новых покупок, использование денег из сбережений без ведома партнера, создание новой кредитной карты и даже сокрытие банкротства (что, конечно, сложно представить в повседневной жизни, но, видимо, были случаи).

Мало кто захочет признаться в неверности, но опрос Национального фонда финансового образования показал, что около 50% американцев «виновны» хотя бы в одной из этих ситуаций. Тем временем, другой опрос подтвердил, что большинство людей считают финансовую неверность серьезным нарушением доверия между партнерами. Ложь всегда ложь.

Но так ли это на самом деле? Исследователи выяснили, что многие люди даже не подозревают, что совершают финансовую измену. Всего 27% признались, что ведут себя некорректно (то есть, финансово изменяют), а 53% рассказали, что были задействованы в подобных действиях, но не считали их предосудительными.

Почему так происходит?

Большинство пар не обсуждают денежные вопросы друг с другом, поэтому многие даже не считают нужным сообщить о расходах своему партнеру — даже если они вышли из-под контроля. Участники исследования позже говорили, что зачастую хотели выглядеть лучше, чем они есть, поэтому скрывали свои денежные промашки, потому что им было стыдно признать свои ошибки.

Очевидно, такое поведение встречается довольно часто и его можно исправить. Ключ к решению проблемы — определить свои денежные привычки. Каждый из нас по-разному систематизирует расходы: кто-то считает, кто-то ведет учет, а кто-то просто тратит. Поэтому люди с более организованным подходом к деньгам меньше склонны к финансовой измене. Когда у вас есть четкий план, вам не приходится ничего скрывать.

Что делать?

Если хотите справиться с проблемой, начните следить, в первую очередь, за своими расходами. Психологи обнаружили, что браки зачастую происходят между людьми с противоположными финансовыми привычками. Например, ваш партнер больше экономит, чем тратит, а вы наоборот. Но не стоит возлагать надежд на другого человека, что он решит ваши финансовые проблемы. Возьмите дело в свои руки. Еженедельно проверяйте баланс карты и записывайте, на что ушли деньги. Да, это скучно, но это поможет вам вести учет, и вы всегда будете в курсе реального положения дел. К тому же, понимание финансовой ситуации сделает ваши покупки более открытыми — теперь вы точно будете знать, когда потратили лишнего.

Как только разберетесь с собственными деньгами, обсудите бюджет со своим партнером. Определите общие цели, на которые вы вместе будете откладывать средства. Удобнее всего делать это в электронной таблице, к которой будет доступ у вас обоих. Не обязательно отчитываться в ней о всех ваших тратах, но следить за общими расходами станет гораздо проще, а соблазн потратить лишние деньги на очередную ненужную вещь пропадет.

Трезво оценивайте положение дел. Если организация бюджета не помогла, значит ищите корень проблемы глубже.

источник: glamour.ru