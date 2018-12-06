﻿ 8 детских книг о girl power, одобренных феминистками, Mixnews.lv

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Героини этой подборки обладают несносным характером, попадают под влияние обстоятельств, совершают ошибки и даже поступают плохо.

Зато они могут напомнить повзрослевшей читательнице, как важно не прекращать мечтать, не пасовать перед обстоятельствами и помнить, что девочки — это сила. Не только взрослым — и детям история за историей они подарят волшебное ощущение целого мира открывающихся возможностей. И укрепят в мысли, что дорог в жизни у девочек уж точно не меньше, чем у мальчиков.

Действительно, сегодня представительницы женского пола вольны как придумывать новые модные коллекции шикарных платьев, так и руководить финансовым отделом — все зависит от личных предпочтений и полученного образования. И с последним не возникнет проблем.

Распахнуть перед детьми двери в жизнь, обеспечив их хорошим образованием, помогут партнеры карты «Совесть». Даже если вы временно стеснены обстоятельствами, всегда найдется тот, кто подставит плечо, а образование можно оплатить и в рассрочку.

1.«Дикая собака динго, или Повесть о первой любви», 1939, Рувим Фраерман

«Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например, австралийскую собаку динго. Потом ей хотелось еще быть пилотом и при этом немного петь».

Поэтичный рассказ о девочке Тане, которая живет в дальневосточном поселке и дружит с нанайским мальчиком Филькой, надевающим пионерский галстук вместо плавок, не обошлась без описания подвига — неизменного атрибута советской детской литературы предвоенного времени.

Таня, рискуя жизнью, спасает от снежного бурана приемного сына своего отца. Одновременно главной чертой повествования становятся размышления героини об обыкновенных, привычных вещах, которым ее внутренний голос придает особое звучание. В этом собственном мире взрослеющей девочки растет на болоте бледный цветок саранка, «с тонких шипов ежевики капает на землю роса», «клубятся в тумане деревья и дымится вода», идет по своей борозде «трудолюбивая, как лошадь» игла патефона, а старая собака Тигр дожидается страшной смерти от клыков злобных ездовых собак, чтобы спасти от гибели детей.

Этот немного странный, но очень красивый язык Фраермана, полный необычных и тонких метафор, в полной мере раскрывается лишь взрослому, опытному читателю, которому книга может помочь в непростые периоды одиночества. Ведь, как бы ни было грустно, всегда нужно помнить, что где-то там есть иной мир, в котором тебя ждет дикая собака динго.

2.Трилогия о Пеппи Длинныйчулок, 1945–1950, Астрид Линдгрен

«Не бойся, мама, я не пропаду!»

История этой рыжей девочки, чья мама живет на небе, а папа с одинаковой ловкостью управляет и командой корабля, и небольшой африканской страной, переведена более чем на 70 языков мира.

Астрид Линдгрен в буквальном смысле заставила ходить на руках традиционный для европейской литературы сюжет о бедной сиротке. Которая — вот так чудеса! — запросто скупает все конфеты в городе, побеждает злых мальчишек одной левой и безо всяких последствий высказывает все, что думает о скуке «таблицы уважения», прямо в лицо учительнице.

Но Пеппи не просто живет наперекор культурным нормам как раз в том возрасте, когда общество активно лепит из ребенка «приличного человека». Она, пожалуй, одна из первых литературных героинь, которая подарила нам альтернативу миру, где девочка «не капризничает, когда не получает того, что хочет, и всегда выглядит такой нарядной в своих чистеньких накрахмаленных ситцевых платьицах».

Недаром до сих пор Пеппи остается признанной иконой феминизма и раз за разом напоминает, что надо стремиться стать тем, кем ты сама хочешь, а не тем, кем тебя хотят видеть окружающие.

3.«Девочка и птицелет», 1966, Владимир Киселев

«Взрослых все-таки нужно жалеть. Ведь, как правило, они умирают раньше нас. Поэтому не следует придираться к их ошибкам и, проще говоря, не стоит выходить из себя, если видишь, что слова у них расходятся с делом».

Как и многие героини советских книг о девочках, Оля, обычная школьница 13 лет, предпочитает дружить с мальчиками. А в детстве она и вовсе была уверена, что мальчиком родиться лучше: «Я уговорила маму купить мне штаны и стреляла из рогатки», — говорит она.

Очевидно, что такая дружба открывает перед девочкой совсем другие горизонты. Оля, например, увлечена экспериментальной химией и до поры до времени является единственной представительницей женского пола в тайном обществе, где ребята ищут катализатор, способный заставить полимеры сокращаться, как мышцы.

Это поможет построить птицелет — огромную летательную машину. Советская детская литература не испытывала недостатка в пытливых героинях с активной жизненной позицией, но книгу Киселева отличает очень важная особенность.

В ней девочка выступает одновременно рассказчицей, фокусом истории и главной героиней. Благодаря этому все происходящее мы видим ее глазами, а не сквозь дидактическую оптику автора, обычную для школьных повестей.

4.«Летняя книга», 1972, Туве Янссон

_«— Послушай, — прошептала София, — я видела два огня в окне. Почему там два огня, а не один?

Бабушка задумалась и ответила:

— Потому что у нас двойные рамы. Помолчав минуту, София спросила:

— Ты точно знаешь, что наша дверь заперта?

— Она открыта, — сказала бабушка. — Она всегда открыта, спи спокойно»._



Обманчиво простое повествование о том, как долгое лето в дачном домике на острове проводят бабушка и ее шестилетняя внучка София. Они гуляют, постоянно ссорятся, разговаривают обо всем на свете и часто молчат, каждая о своем.

Бабушка и София строят Венецию на заболоченном берегу, принимают гостей, собирают выбеленные морем кости, пишут трактат о червяках, разрезанных надвое. Истории проникнуты необыкновенным уважением к возрасту и личности, вне зависимости от их масштаба. Одинаково бережно и осторожно, без малейшего намека на сентиментальность Туве Янссон рассматривает как простые и открытые эмоции маленькой девочки, так и сложные, глубинные переживания бабушки, которую постепенно оставляют силы.

По признанию племянницы писательницы, ставшей прообразом Софии, Янссон никогда не называла себя феминисткой, но всегда была ею. Так что ее чуткое внимание к подлинному внутреннему миру женщины, как маленькой, так и взрослой, к женскому партнерству, поддержке и взаимовыручке не случайно.

5.«Девочка, с которой ничего не случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы», «Сто лет тому вперед», 1965–1978, Кир Булычев

«Она была вся перемазана в графите и покрыта пылью. Она не успевала умываться и причесываться — так она была занята. Ведь надо было и техникам помочь, и на раскопках побывать, и слетать на разведку с добродушным Рррр, который ни в чем Алисе отказать не мог — ведь она спасла его от смерти».

Есть ли среди персонажей русскоязычной детской литературы героиня популярнее, чем Алиса Селезнева?

Кажется, что этой умной и отважной девочке из будущего подвластно все. Она не пасует перед трудностями, с легкостью побеждает тиранию на отдельно взятой планете и, по всей видимости, текущим проблемам в школе предпочитает профессиональные вызовы. Но, пожалуй, главная заслуга Алисы в том, что она стала образцом эмансипации и девичьей силы для нескольких поколений, ничего не слыхавших о феминизме.

Уроки Алисы просты, но понятны всем без исключения: девочкам совершенно не обязательно прозябать в роли второстепенных персонажей. Они и сами вполне могут спасти Вселенную!

6.«Чучело», 1981, Владимир Железников

«— Я была на костре, — ответила Ленка. — И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять… И никогда никого не буду травить. Хоть убейте!»

Одна из первых в Советском Союзе книг, которая вывела тему школьной травли в зону видимости, была издана в 1981 году. Тремя годами позже вышел одноименный фильм, снятый Роланом Быковым. И фильм, и книга столкнулись с яростным неприятием как со стороны публики, так и со стороны чиновников. Авторов обвиняли в гнусной вестернизации советских школьников и предлагали упечь всех причастных за решетку.

В центре событий, закрутившихся в тугой узел школьной травли, оказываются не один, а целых четыре значимых женских персонажа: искренняя и беззащитная Лена Бессольцева, ее одноклассницы — принципиальная Железная Кнопка и мажорная модница Шмакова, а также учительница Маргарита Ивановна.

Современников повести заботил моральный облик советских пионеров, которые сожгли чучело одноклассницы на костре. Для читателя сегодняшнего дня книга может стать важным материалом для осмысления происходящего в подростковых коллективах, где девочки-лидеры охраняют свои позиции со всей агрессией, присущей возрасту.

7.«Матильда», 1988, Роальд Даль

«Большинство детей на месте Матильды давно бы уже разразились слезами, но только не она. Матильда сидела очень спокойная и бледная и напряженно думала. Похоже, она знала, что ни слезы, ни обиды ни к чему не приведут. Как однажды сказал Наполеон, единственно разумное, что можно сделать, когда вас атакуют, — это перейти в контратаку».

История о том, как девочка сбрасывает с себя символические кандалы, мешающие ей получить образование, вошла, пожалуй, в большинство списков литературы, составленных феминистками для родителей. Этому не помешало даже то, что ее автор — мужчина.

В своей неповторимой гротескной манере Даль высмеивает невежественных и грубых взрослых, которым противостоит малышка Матильда, научившаяся читать к трем годам и страстно стремившаяся к знаниям. Так, папа Матильды предстает перед читателем «маленьким человечком, похожим на крысу», а мама искренне полагает, что «внешность имеет гораздо большее значение, чем чтение книг».

Воодушевляющая повесть для всех девочек, которые хотят чего-то добиться в жизни, даже если их собственный папа считает тебя «глупой маленькой тупицей». К прочтению взрослыми книга тоже обязательна, ведь юная, но такая бесстрашная Матильда скрывается внутри даже самой «железной» леди.

8.«Манюня», 2010, Нарине Абгарян

_«Два "р" подряд были непосильной для Манюни задачей — она начинала булькать и тормозить уже на первом слоге. Правда, сдаваться не собиралась.

— Агхагхат, — приперла как-то к стенке своего возлюбленного Манюня, — а как тебя по отчеству зовут?

— Размикович, — побледнел Арарат.

— Издеваешься надо мной, что ли? — рассердилась Манька и ударила его по голове портфелем»._



На первый взгляд, в персонажах этой книги не найти girl power, как ни старайся. Они не спасают друзей, рискуя жизнью, но разделяют с подругами невзгоды наказания в темном чулане и лупят мальчишек.

Они не занимаются наукой, если не считать, конечно, экспериментов с грибами «волчий пук». А их «комплект мечты» и вовсе проходит под кодовым названием «Принцессино платье» (то самое, с длинным переливающимся шлейфом, который несут за вами два малыша ангельской внешности).

И все же, похоже, что эти девочки — Манюня, сестры Наринэ и Каринка, и даже малышки Гаянэ и Сонечка — самые что ни на есть всамделишные. А что еще требуется от героини во времена постфеминизма?

Девочки Абгарян не предлагают себя в качестве моделей для подражания, они просто проживают свое детство так, как умеют, без прикрас, заставляя читателей внимательнее взглянуть и на свою обыденность в поисках невиданных эмоциональных сокровищ.

источник: snob.ru