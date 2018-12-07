﻿ Советы эксперта: тренды в перманентном макияже, Mixnews.lv

Woman |

Делать или не делать, красить или не красить - вопросы пострашнее: "Что сегодня надеть?". Ответ прост. Если надо все время красить, то пора уже и сделать. Речь, конечно, о перманентном макияже. Какие в этом вопросе мы наблюдаем сегодня, расскажет одна из лучших мастеров Латвии - Ольга Рубинова.

Брови

Сегодня в моде натуральность. Но если от природы брови - это проблема: неправильная форма, нет волосков, птоз бровей (низкопосаженные брови), то естественный перманентный макияж - это спасение и даже жизненная необходимость.

Длинные брови вытянутые к вискам, добавят возраст, поэтому советую избегать дополнительной длины, четко выраженных головок бровей и кричящего, то есть ненатурального оттенка.

Главное правило: чем больше лет, тем натуральней и легче должен выглядеть перманентный макияж.

Глаза

Если раньше клиентки отдавали предпочтение округлым и укороченным формам стрелок, то сегодня в моде формы вытянутые, длинные, обьёмные. Поэтому очень важно донести до клиента тренды сегодняшнего дня и постараться стиль прошлого оставить в прошлом.

Четкие изящные стрелочки, конечно, классика. Но на пике сейчас мягкие растушевки, которые визуально делают макияж менее агрессивным, а взгляд более мягким.

Но если планируется пластическая операция, например, блефопластика (подтяжка верхнего века), от перманентного макияжа лучше отказаться. Особенно, если хочется сделать себе новомодную яркую теневую растушевку.

На пике популярности — эффект зацелованных губ. Никаких четких контуров и строгих форм — просто, естественно, натурально и прозрачно. Только легкая прозрачная растушевка.

Губы

Остались в прошлом яркий и плотный татуаж губ. Натуральные, естественные оттенки, эффект "зацелованных губ", легкая растушевка и спокойные оттенки - это то, чем богата нынче мейк-ап мода. И еще важный момент, не следует переусердствовать в нанесении косметического татуажа. Сделать яркие стрелки и яркие глаза - это расписаться в вульгарности и отсутствии стиля. Лучше лишний раз прислушаться к мастеру. Только лучше выбрать, все-таки, хорошего специалиста.