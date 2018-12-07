﻿ Видео недели: тройка лидеров среди пользователей сети, Mixnews.lv

Woman |

За неделю в сеть сливается колоссальное количество видеороликов: от юмористических стендапов до серьезных интервью. Выбрать самое-самое сложно даже нам, живущим в интернете 24/7. И все-таки, мы попробуем.

Новый клип 25-летней американки Арианы Гранде просто взорвал сеть. За несколько дней его посмотрели почти 65 миллионов человек. И это при том, что и клип - так себе, и песня, в общем-то, тоже не шедевр. "Представители видеохостинга пошутили в своем твиттере — клип настолько хорош, что сломал YouTube."







На втором месте Youtube - собственно Youtube. 27 миллионов просмотров удостоился ролик «YouTube Rewind» с подведением итогов 2018 года. Как всегда, в сюжете: мемы, отдельные ролики и персонажи, которые полюбились пользователям платформы. Комментаторы шутят: "Ужасно, как обычно!" и продолжают накручивать просмотры.







А в Латвии (ура!) в топе добрые дела. Небольшое видео из Даугавпилса за считанные дни собрало 800 000 просмотров, что для нашей страны - почти рекорд. Молодые люди втайне оплачивают магазинные покупки пенсионеров и призывают всех следовать этому примеру, чтобы сделать мир чуть лучше.

