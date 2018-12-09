﻿ План на каждый день: куда сходить и что посмотреть на этой неделе, Mixnews.lv

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Чтобы вы не отсиживались всю зиму в носках и на диване - наш план на каждый день в помощь!

Понедельник, 10 декабря

10 и 11 декабря в 19:00

Театр «Дайлес»

Рига, улица Бривибас,75



Спектаклем «Король Лир» смело можно открывать... рабочую неделю. Одна из лучших драм Уильяма Шекспира, в постановке одного из лучших российский режиссеров Юрия Бутусова, с одним из лучших актеров современности — Константином Райкиным.

Вторник, 11 декабря

11 декабря в 19:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю,16



Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" — еще одна постановка, которую смело можно включить в список #mustvisit. В первый день 1900 года на пароходе «Вирджиния» в коробке из-под лимонов нашли младенца. Мальчик вырос гениальным пианистом, хотя никто не учил его играть. На один вечер легенда оживет на сцене театра. Пианистом станет Улдис Мархилевичс, а рассказчика Максим Бусел

Среда, 12 декабря

12 декабря в 20:00

«Arēna Rīga»

Рига, улица Сканстес,21



Среда — это маленькая пятница и большой концерт. В «Арена Рига» выступит легендарная группа «Smokie».

Четверг, 13 декабря

13 декабря в 19:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияс,3



Почему бы не завершить четверг балетом? В Латвийском национальном театре оперы и балеты — Корсар. Сложная хореография, яркая постановка, многообразие образов, увлекательный сюжет и, конечно, любовь.

Пятница, 14 декабря

А не пойти ли вам, нет, не в бухгалтерию (хотя, если не очень живенько в кошельке, туда тоже можно), а в кино. В пятница на большие экраны выходит четыре премьеры и самый высокий рейтинг у картины «Человек-паук: Через вселенные». Вот и мы удивились. Но 8,8 баллов из 10 — это серьезная заявка на успех.

Суббота, 15 декабря

15 и 16 декабря с 10:00 до 16:00

Калнциемский квартал

Рига, улица Калнциема,35



Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, если в Риге уже вовсю работают рождественские ярмарка. Если не купить подарки, то выпить горячего вина, съесть тушеной капусты и прочувствовать приближение праздника — надо пользоваться!

Воскресенье, 16 декабря

До 13 января с 10:00 до 18:00

(кроме понедельника) Рижский Музей югендстиля

Рига, улица Альберта,12



Выставкой смело можно закрыть декабрьскую неделю. Зайдите, например, в рижский Музей Югендстиля и посмотрите на Рождество в итальянском стиле. Каждый год этот музей знакомит гостей с праздничными традициями начала 20-го века в разных странах. В этом году экспозиция "Итальянское Рождество в югендстиле"