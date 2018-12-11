﻿ Мэдисон Берг: "Детские конкурсы красоты сломали мне жизнь", Mixnews.lv

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Американка Мэдисон Берг начала участвовать в детских конкурсах красоты в прямом смысле слова с пеленок. Не так давно девушке исполнилось 20 лет, и она с ужасом вспоминает о тех временах, когда носила накладные ресницы и пользовалась автозагаром.

Жительнице США Мэдисон Берг рано пришлось повзрослеть. Все потому, что она с пятимесячного возраста участвовала в конкурсах красоты для детей. Стейси, мама девочки, была несказанно рада тому, что дочь сразу же победила — так и началась карьера Мэдисон.

«В детстве все это казалось мне забавной игрой с переодеваниями. Мне нравилось ходить по сцене в кремовых туфлях на каблуках и пышных розовых платьях. К тому же мама говорила мне, что с красиво уложенными волосами и накрашенными ресницами я похожа на живую куклу»

К семи годам девочка стала суперзвездой — она побеждала чуть ли не в каждом конкурсе красоты.

Мать Мэдисон не жалела денег на дочь, да и отец не был против ее участия в бьюти-смотрах. Когда школьнице исполнилось десять, ей предложили сниматься в реалити «Коронованные детки».

Поначалу девочке нравилось повышенное внимание к себе. Однако конечный результат разочаровал: режиссеры монтажа выставили Мэдисон, которая взяла псевдоним Тутти, очень избалованным ребенком. По словам девушки, после выхода программы в эфир над ней стали издеваться одноклассники. Досталось и ее родительнице: окружающие считали, что мать насильно заставляет дочь участвовать во всех конкурсах.

«Я изо всех сил старалась выглядеть идеально. Конкурсы красоты задали определенные стандарты: мои макияж и прическа всегда должны были быть безупречными. Доходило до того, что у меня начиналась истерика, если вдруг вскакивал прыщик».

В какой-то момент Берг захотелось все бросить, но она боялась расстроить мать, поэтому и дальше продолжила бороться за трофеи.

Однако летом 2017-го нервы Мэдисон не выдержали, в результате чего она плохо выступила на очередном конкурсе. «Как только смотр закончился, я разревелась и сказала все маме. Она была в шоке. Все это время она думала, что я получаю удовольствие», — призналась девушка.

Впоследствии Мэдисон пришлось обращаться к психотерапевту. Лечение уже дало результаты, но она по-прежнему слишком критично относится к своей внешности. По словам девушки, отвлечься от гнетущих мыслей ей помогает спорт. Берг не винит ни в чем своих родителей и считает, что они просто-напросто не догадывались о том, что у их дочери развились серьезные проблемы с самооценкой.

источник: woman.ru