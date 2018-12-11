﻿ Не флиртуй, да флиртуй: запретил ли Facebook сексуальный подтекст?, Mixnews.lv

Woman |

Теперь стоит лишний раз подумать, прежде чем отправить друг другу что-нибудь эдакое, ну, вы поняли. Невинный флирт, а уж тем паче эротический снимок могут привести к тому, что социальная сеть просто заблокирует ваш аккаунт.

Как это будет работать на практике - пока никому неизвестно. Считается ли сексуальным подтекстом отправить кого-то на три буквы? А прислать фото нового белья подруге? А позаигрывать с кавалером можно? В общем, понятно, что ничего не понятно.

Самое удивительное, что продукт Цукерберга ввел новые правила почти два месяца назад, но резонанс среди пользователей возник только сейчас. То ли праздники так действуют, то ли жить в информационном вакууме нам просто нравится - трудно сказать.

Разбираем новые правила

Facebook можно использовать для обсуждения проблем насилия и сексуального рабства, но нельзя откровенно писать о сексе или предлагать его другим пользователям.

По идее, можно предложение о сексе завуалировать. Например, вместо "Тебе нравится секс втроем?" начать издалека: "Ты знаешь, сейчас так много насилия в мире, давай это обсудим с твоей подругой?". Нет, правда, мы не в курсе, как это должно работать, но пока вы не сбежали из мессенджера в телеграм - лучше, наверное, не шутить.

Под запрет попали изображения сексуального характера (в том числе произведения искусства), «сексуально-провокационный сленг» и высказывания вроде «хочу развлечься сегодня вечером».

Приплыли. Гюстава Курбе - в бан, Боттичелли на всякий случай тоже. Теперь друг другу не стоит писать про ночные развлечения. Лучше как-нибудь выпендриться: "Что-то мне тягостно на душе, куражу бы! Гусаров мне, гусаров!"

Речь идет как об открытых публикациях в Facebook, так и о чатах в Messenger. По словам представителей соцсети, удалять будут только тот контент, на который пожалуются другие пользователи.

А вот это ключевой момент, о котором, почему-то, все забывают. Если в открытых публикациях или в личных сообщениях кто-то навязчиво предлагает попрать высокую социальную ответственность, то можно пожаловаться и где-то там, в глубинах Силиконовой долины, сработает пожарная сирена - не быть второму Вайнштейну!

А если вы между собой как-то шепчетесь эротично-безобидно по обоюдному согласию, то флаг вам в руки, плодитесь и размножайтесь, дети мои.

Не исключено, что причиной введения новых правил стало недавнее обвинение в пособничестве секс-торговле

Вот тут вообще без комментариев. Сами в шоке.