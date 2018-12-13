﻿ "Он же не отвалится!": хейтеры о "бременных" привычках Меган Маркл, Mixnews.lv

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В последнее время в Сети все чаще обсуждают фото беременной Меган Маркл. Так, интернет-пользователи заметили, что герцогиня Сассекская практически все время держит руки на своем животе.

Свадьба и беременность Меган Маркл стали едва ли не самыми обсуждаемыми событиями в мире в 2018 году. Информация о том, что принц Гарри и его жена станут родителями появилась в официальном Инстаграме Кенсингтонского дворца в середине октября этого года. Неудивительно, что сейчас каждый выход Маркл в свет активно обсуждают не только в СМИ, но и в Сети. После прошедшей в Лондоне церемонии награждения Fashion Awards хейтеры Меган обратили внимание, что она практически не убирает рук со своего живота.

"Меган, мы знаем, что ты беременна, остановись уже", "Перестань, пожалуйста, трогать свой живот, он же не отвалится", "Ни разу не видел, чтобы беременные женщины так часто держались за живот", "Так демонстративно, надоела уже", — пишут удивленные интернет-пользователи. Многие из них считают, что Маркл делает это исключительно ради того, чтобы в очередной раз показать всем, что она ждет ребенка от принца Гарри.

Источник: woman.ru