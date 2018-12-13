﻿ Инстаграм недели: миллиардер и красавец Густав Магнар Витёе, Mixnews.lv

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Учите девочки, матчать, в смысле, правильно произносить это имя. На сегодняшний день, 25-летний Густав Магнар Витёе получил статус самого завидного жениха планеты, чье состояние оценивается в $3,2 млрд. И живет, кстати, недалеко. В Норвегии.

Богаче Магнара только Магнар-старший - отец Густава является владельцем крупнейшей рыбоводной компании в Норвегии. И, судья по всему, он рисковый парень, потому что когда сыну исполнилось 19 лет подарил ему половину акций компании.

Личную жизнь юный миллиардер предпочитает н афишировать, но мы надеемся, что у него никого нет и кто-нибудь из вас может стать для него кем-то. Как-то так :)