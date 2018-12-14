﻿ Ностальгия — самый популярный тренд 2018 года, Mixnews.lv

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Google назвал самые популярные тренды в области моды, основываясь на запросах пользователей. Список возглавили мода 80-х, 90-х и нулевых, стиль гранж, а также Меган Маркл.

Google подвел итоги уходящего года и составил рейтинг самых популярных модных трендов. Список возглавили следующие запросы — «Мода 1980-х», «Стиль гранж», «Мода 1990-х», «2000-е годы мода», что позволяет с уверенностью назвать ностальгию по прошлому — главным трендом 2018-го.

Джинсы с завышенной талией, куртки-косухи и леопардовый принт — в моду действительно вернулись тренды прошлых десятилетий. Что касается брендов, то в 2018-м самыми популярными оказались Fashion Nova, Louis Vuitton, Versace, Givenchy, Gucci, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Fashionphile, Dior и Moschino.

Любопытно, что в рейтинге также оказались Меган Маркл (Meghan Markle) и Кейт Миддлтон (Kate Middleton) — единственные знаменитости в числе популярных запросов в области моды. Неугасающий интерес пользователей к королевской семье говорит о популярности еще одного тренда — классики, которая, как известно, никогда не выходит из моды.

В топ-10 самых популярных запросов в Google в области моды также вошли «Мужская мода», «Стиль харадзюку», «Стиль хипстеров», «Мужская мода 80-х».

источник: glamour.ru