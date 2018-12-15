﻿ Мысли вслух: "Осторожно! Женщины. Чужая среди своих", Mixnews.lv

Woman |

"Я предпочитаю мужские компании. У меня всю жизнь лучшими друзьями были мальчики, с детства так повелось. Если я пыталась сблизиться с девочками, все быстро заканчивалось.

Либо наша дружба перерастала в конкуренцию, либо они мной пользовались, чтобы познакомиться с ребятами, ведь я с ними много общалась, - и это все, чем я была им интересна. А еще в женских коллективах всегда сплетни. Поэтому я держусь от женщин подальше."_

автор: Наталья Терещенко

"Так рассказывает о себе Ольга, девушка, у которой большие сложности со своей женской идентичностью. Она очень привлекательна и постоянно следит за собой, носит летящие платья и каблуки, но ей трудно принять себя как женщину и найти партнера не для дружбы, а для любви. Любовные отношения с мужчинами, в отличие от дружеских, у нее достаточно быстро разваливаются. У Оли много страхов и блоков, в том числе и в сексе. Свою несчастливую личную жизнь она связывает именно с этим.

Безусловно, наша спрятавшаяся за страхами сексуальность, которая выражается в скованном поведении в постели, в неумении получать удовольствие и редких оргазмах, сказывается на наших отношениях с партнерами. Но я думаю, что причина проблем Ольги - не в этом. Зажатая сексуальность - следствие ее отношений с... женщинами.

То, как Ольга рассказывает о них, свидетельствует о том, что в свое время она не получила своеобразного "благословения" от мамы, бабушки и других важных для нее старших женщин. Это и сформировало ее недоверчивость. Так получается, что, когда она пытается сблизится с людьми своего пола, бессознательно выбирает тех, кому нежелательно доверять. И остается в своем убеждении, что на женщин ни в чем нельзя положиться, можно только на мужчин.

Если мы, как и Ольга, определяем себя через мужчин, то мы от них оказываемся зависимы. Мы, наша женственность и сексуальность. И тогда внутри нас есть ощущение, что с нами что-то не так. Что, безусловно, напрямую сказывается на любовных отношениях.

Ведь мы тогда ориентируемся на мужчин в том, как себя вести и как одеваться, "подгоняем" себя под их стандарты. Это может обернуться тем, что мы стараемся все время, во что бы то ни стало, быть сексуально привлекательными, даже иногда вызывающе сексуальными. Потому что наша идентичность только на этом и держится. Не будет нашей супер-привлекательности - не будет нас. К тому, чтобы бесконечно в себе что-то исправлять, например, с помощью пластических операций, часто склонны именно те женщины, которые определяют себя через мужчин. Не принимая свое тело, они постоянно в нем что-то переделывают. Они вынуждены все время соответствовать ожиданиям мужчин, потому что своей собственной опоры у них нет.

Может быть и другой вариант - мы становимся таким "своим парнем", и тогда наша женская идентичность тоже страдает.

В чем тут загвоздка? В том, что женщину в вопросах самоидентификации может понять только женщина. Юную девушку может научить "женским штучкам" только женщина. Как краситься, как соблазнять мужчин, как флиртовать, чтобы в удовольствие и в меру, как, чисто "по-женски", хитрить.

В здоровом варианте, когда девочка взрослеет, старшие женщины поддерживают ее, берут, условно говоря, в свой круг, и она тоже становится женщиной. Они делятся с ней знаниями, навыками и ресурсами, что дает ей возможность набраться сил и получить опору в своей идентичности. Это как посвящение или инициация. Параллельно, опять же, в здоровой ситуации, у девушки существуют свои круги подруг, которым можно доверять и безопасно делиться своими горестями, радостями и ресурсами, получая то же самое в ответ.

Если такой круг женщин в жизни девочки был и есть, ей не так страшно оказаться в тяжелых отношениях с мужчиной. Потому что она знает себе цену, знает, что ей всегда есть, куда уйти из таких отношений без вины, стыда и страха, и что она обязательно будет поддержана подругами и наставницами. И ее детям тогда гораздо проще, потому что и они не оказываются вместе с мамой заложниками сложных отношений между родителями.

Конечно, таких здоровых ситуаций мало. Очень часто мы, к сожалению, наоборот всеми силами стремимся вырваться из отношений со старшими авторитетными для нас женщинами, и не возвращаться ни в коем случае. Когда мы вынуждены доказывать той же маме, что мы сами на что-то годимся. В девяностые было много историй, когда девочки ехали из провинции в Москву поступать в университеты, у них не получалось, и они шли чуть ли не в сексуальное рабство, потому что вернуться было еще страшнее. Не поддержат, засмеют, будут укорять и стыдить. Когда вернуться в женский круг страшно, девушка остается в одиночестве при необходимости принимать сложные решения. И очень часто не доверяет другим женщинам вокруг себя, как Ольга.

Женский мир и мужской мир отличаются, и женщине важно быть принятой именно в своем. Это не значит, что женщины и мужчины не равны в правах. Я за равенство мужчин и женщин во всех сферах и не поддерживаю идеи о том, что женщина что-то мужчине должна, женщина в чем-то мужчины глупее или, наоборот, лучше. В какой ситуации я могу быть равной с мужчиной? В такой, когда за моей спиной стоит мощная женская поддержка, а за его спиной - мощная мужская поддержка. Только тогда мы можем встретиться и быть с ним на равных. Если же я или он "выпрыгиваем", по каким-то причинам, каждый из своего мира, то у того из нас, кто "выпрыгнул", нет опоры, а значит, появляется зависимость от другого в отношениях.

Когда у меня есть эта женская поддержка, то мне совершенно не нужно обесценивать других женщин, а также себя в отношениях с мужчиной или мужчину. Мне не нужно пренебрежительно к нему относиться или, наоборот, подобострастно заглядывать в глаза и слушаться любых прихотей. Мне не страшно рисковать, пробовать. Потому что, в любом случае, будет, кому можно довериться, кто вытрет мои слезы и снова даст понять, что со мной все в порядке.

Если у нас такого круга не было, его можно наработать сейчас. Оптимальный путь - через психотерапию. Психолог-женщина отнесется к нам с поддержкой и не будет "мочить", как мама. Женщины-участницы психотерапевтический группы, тоже по-своему раненые, станут для нас поддержкой.

А еще есть ресурсы, про которые мы не знаем или на которых не акцентируемся. Что-то позволило нам выжить, вырасти, стать красивыми и сексуальными, кому-то - выйти замуж и родить детей. Что-то чисто женское в жизни получилось.

Даже если близкие вели себя жестоко, были в нашей жизни все-таки женщины, которые по-настоящему поддерживали. Без всяких стыжений и запугиваний. Полезно их вспомнить, чтобы почувствовать энергию, которую они в нас вложили. Может быть, это дальние родственницы, учительницы, врачи, которые в свое время сказали нам что-то очень важное? Вспомнив их, мы узнаем в себе эти ресурсные части.

Конечно, работа по восстановлению женской идентичности очень большая. Но возможная. Важно задуматься и начать. Тогда постепенно появится опора, начнут налаживаться отношения с мужчинами и расцветать сексуальность."

источник: snob.ru