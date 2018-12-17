﻿ План на каждый день: куда сходить и что посмотреть на этой неделе, Mixnews.lv

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Чтобы вы не отсиживались всю зиму в носках и на диване - наш план на каждый день в помощь!

Понедельник, 17 декабря

_17 декабря в 19:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияс,3_



Ведущие танцовщики Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга создали этот проект в память об одной из величайших балерин XX века, включив в программу одноактный спектакль «Кармен-сюита» и лучшие номера из репертуара Майи Плисецкой.

Вторник, 18 декабря

_18 декабря с 12:00 до 19:00

т/ц Elkor Plaza

Рига, Бривибас гатве, 201_



Пожалуй, лучшая интерактивная выставка города постепенно завершает свой сезон, но вы еще можете успеть оживить нарисованных динозавром, покататься на качелях в космосе, увидеть таинственные цветы, водопады и игру света и тени.

Среда, 19 декабря

_19 декабря в 19:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю, 16_



Театральная постановка "Любить" - история первой и последней любви. Виктория Токарева о любви пишет как никто другой и эта пьеса - еще одно тому подтверждение: по-токаревски пронзительно, иронично и со светлой токаревской грустинкой выплетается история любви...

Четверг, 20 декабря

_20 декабря в 18:00

Ратушная площадь

Рига_



Может, не стоит после работы сразу бежать домой. Загляните на Ратушную площадь, где традиционно будет отмечаться день зимнего солнцестояния. Здесь пройдет обряд волочения и сжигания колод под песни, пляски и хороводы.

Пятница, 21 декабря

_21 декабря в 20:00

арт-галерея Happy Art Museum

Рига, улицы Дзирнаву, 67_



Для любителей камерных мероприятий - квартирник с Василием Уриевским, музыкантом, поэтом и актером.

Суббота, 22 декабря

_22 декабря в 19:00

Arēna Rīga

Рига, улица Сканстес, 21_



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22 декабря в Арене Рига свой новый грандиозный «Большой Stand-Up» представит один из самых дерзких резидентов телевизионного проекта Comedy Club Павел Воля. Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и едких острот.

Воскресенье, 23 декабря

_23 декабря в 12:00 и 18:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияс,3_



На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в декорациях спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают игрушки, и начинают сбываться мечты юной Мари о сказочном Принце...