﻿ Инстаграм недели: модный путешественник Адам Галлахер, Mixnews.lv

Woman |

Два миллиона подписчиков, смазливая внешность, стиль, шик, блеск и красота. Кто не смог покорить сердце норвежского миллионера - попробуйте приручить американскую мечту.

Если кто не знает, в США есть престижная блогерскую премию Bloglovin Awards. Так вот наш герой неоднократно номинировался в категории «Лучший мужской блог о моде».

Свой блог Адам ведет больше шести лет, за это время его популярность лишь росла и множилась.

Оно и понятно. Мистер Галлахер не только хорош собой, но и постоянно путешествует, делает фантастические снимки, сотрудничает с ведущими мировыми брендами (благодаря чему становится еще более хорош собой).

Обитает такой приятный во всех отношениях мужчина между Нью-Йорком и Лос-Анжелесом. Ловите волну, так сказать!