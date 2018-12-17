﻿ 16 лучших фотографий природы по версии Британского экологического общества, Mixnews.lv

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Конкурс проводится каждый год — к участию принимаются фотографии экологов и студентов, где запечатлена редкая флора и фауна. В этом году победителем стал Крис Остуайзен, который сфотографировал взрослого королевского пингвина в окружении птенцов на острове Марион.

1 место. Крис Остуайзен, Университет Претории

Фото сделано на острове Марион. На снимке взрослый королевский пингвин запечатлен в окружении птенцов. Виды, которые обитают на островах Субантакртики, страдают от смещения океанических фронтов, где они добывают пропитание — это происходит из-за глобального потепления и связанных с ним изменений климата.

2 место. Питер Дж. Хадсон, Государственный университет Пенсильвании

Бытует мнение, что летучие мыши распространяют инфекции. Однако исследования австралийских ученых доказывают, что мыши передают, например, вирус Хендры людям и лошадям только в периоды голода. А голодают мыши от вырубки лесов — это доказал Государственный университет Пенсильвании. Фото сделано в Аризоне, США.

3 место. Роберто Гарсия-Роа, Университет Валенсии

На фото — гадюка Авиценны, которая обитает в песке. Каждая ее чешуйка по форме напоминает ложку — это позволяет змее зарываться в песок, где она выжидает добычу и прячется от хищников. Фото сделано в Марокко.

1 место среди студентов. Адриа Лопес Бозеллс, Лиссабонский университет

Размытый силуэт на фото — неотропическая летучая мышь с бахромой. Этот вид питается, в основном, лягушками, хотя в целом их режим питания изучен не очень хорошо. Таких мышей легко определить по папиллообразным выступам на морде, а живут они в лесах от Мексики до Бразилии. Фото сделано в Манаусе, Бразилия.

Лучшее макрофото. Роберто Гарсия-Роа, Университет Валенсии

Цель этого фото — показать, что даже хищники уязвимы. В частности, паутина для пауков — это убежище, где они едят, спариваются и прячутся от хищников. Вся их жизнь разворачивается в пределах их паутины. Снимок сделан в Испании.

Лучшее макрофото cреди студентов. Алекс Эдвардс, Университет Плимута

Эту крошечную стеклянную лягушку автор снимка увидел, когда изучал в Коста-Рике герпетофауну.

Победитель в номинации «Динамика экосистемы» — Крис Остуайзен, Университет Претории

На этом фото южный гигантский буревестник нападает на птенца королевского пингвина, а взрослые пингвины стоят рядом и смотрят. Буревестники известны как падальщики, но их можно считать и наземными хищниками. Фото сделано на острове Марион.

Победитель в номинации «Динамика экосистемы» среди студентов — Сандра Анже-Блондин, Эдинбургский университет

На этом снимке рыжая лиса охотится на леммингов и тундровых полевок в Канаде. Фотограф следил за этой лисой несколько дней и пришел к выводу, что ее охота почти всегда складывалась успешно.

Победитель в номинации «Человек и природа» — Нибедита Мукерджи, Университет Эксетера

На фото — рыбак среди мангровых деревьев, ценность экосистем которых очень важна для индийских сообществ и для традиционных рыбаков. Фото сделано в Керале, Индия.

Победитель в номинации «Человек и природа» среди студентов — Лидия Гибсон, Университетский колледж Лондона

Вы видите эпизод из охоты на попугаев на Больших Антильских островах. Эта охота — одна из традиций народов Карибского бассейна. В результате попугаи находятся под угрозой исчезновения.

Щенок гиеновидной собаки играет с дротиком с транквилизатором. Им экологи анестезировали взрослую гиеновидную собаку, а щенок, очевидно, нашел дротик и присвоил его. Фото сделано в Окаванго, Ботсвана.

Победитель в номинации «Экология в действии» среди студентов — Элла Кук, бакалавр в области экологии и охраны природы

Вы видите, как за жуками следят при помощи ультрафиолетового порошка (это новая методика отслеживания беспозвоночных).

Победитель в номинации «Искусство экологии» — Марк Тэтчелл, Британское Экологическое Общество

Морская игуана греется на солнце на вулканическом архипелаге на Галапагосских островах. Это необходимо игуанам, чтобы быть активными.

Победитель в номинации «Искусство экологии» среди студентов — Матильда Ле Муллек, Норвежский научно-технический университет

Вы видите двухмиллиметровый срез полярной ивы: в суровом климате Арктики кольца кустарников растут неравномерно. Фото сделано в Шпицбергене, Норвегия.

Победитель в номинации «Индивидуумы и популяции» — Адриа Лопес Бозеллс, Лиссабонский университет

Полет короткоховстой летучей мыши под дождем в Манаусе, Бразилия. Это один из самых распространенных видов в регионе Амазонки и живут в молодых лесах, где питаются плодами растений. От этого вида зависят важные экосистемные процессы — например, рассеивание семян.

Победитель в номинации «Индивидуумы и популяции» среди студентов — Адриа Лопес Бозеллс, Лиссабонский университет

Внимание фотографа, который искал укрытия летучих мышей, привлек шум — муравьед пробирался сквозь запутанные ветви и лианы. Животное спокойно наблюдала, как его фотографируют. Снимок сделан в Манаусе, Бразилия.

источник: esquire.ru

заглавная фото: uv.es