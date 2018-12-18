﻿ Топ-6 трендов, которые захватят мир моды в следующем году, Mixnews.lv

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Пиджак с плеча бойфренда и узоры, вдохновленные работами Бэнкси: разбираем тренды предстоящего года.

Однотонное разнообразие

Ни одна тенденция не смогла даже близко подобраться по популярности к тренду на монохромность. На весенне-летних показах мы увидели на подиумах несметное количество однотонных образов, и это хорошая новость: нет ничего проще, чем составить базовый гардероб из вещей любимых вами цветов и сочетать их между собой. Чем ярче цвета, тем лучше.

Бежевый - новый черный

Именно так гласили заголовки всех модных журналов после прошедших показов SS19, ведь этот цвет стал любимым у дюжины дизайнеров со всего мира. Его миксовали с другими цветами, экспериментировали со стилями, но монохромный бежевый все же остается самым горячим трендом.

Брючные костюмы

Казалось бы, ими уже никого не удивишь, но дизайнеры продолжают искать новые формы, цвета и сочетания. А если вы думаете, что костюм вот-вот выйдет из моды, то советую вам срочно поменять свою точку зрения и, вдохновившись нашей подборкой, идти на поиски своего идеального костюма.

Арт и принты

Для тех, кто забыл, что мода — это прежде всего искусство, в этом сезоне созданы наряды с репродукциями знаменитых картин и с авторскими принтами от ведущих модных Домов. В ход идут и эффектные ткани — например, «варенки» или окрашенные в технике деграде.

Рафинированная легкость

Мечтающие примерить платье принцессы есть? Несмотря на многочисленные предрассудки, связанные с классической женственностью и платьями как таковыми, дизайнеры продолжают создавать невероятно красивые, а иногда очень фантазийные образы. Следующий сезон обещает быть ярким — с этим не поспоришь. Но если вы хотите быть на пике моды, то советую вам выбрать самое необычное и роскошное платье!

Сетка

Морская тематика стала отправной точкой не только для создателей вышедшего на экраны фильма «Аквамен», но и для самых любимых нами дизайнеров со всего мира. Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Демна Гвасалия, Виктория Бекхем — все они так или иначе интерпретировали тему океана в своих коллекциях, а их любимым мотивом стала сетка, похожая на рыболовную.

источник: glamour.ru