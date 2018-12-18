﻿ Топ-6 трендов, которые захватят мир моды в следующем году, Mixnews.lv

Топ-6 трендов, которые захватят мир моды в следующем году

фото

Woman | 18 декабря 2018 года, 12:31

Пиджак с плеча бойфренда и узоры, вдохновленные работами Бэнкси: разбираем тренды предстоящего года.

Однотонное разнообразие

фото

Ни одна тенденция не смогла даже близко подобраться по популярности к тренду на монохромность. На весенне-летних показах мы увидели на подиумах несметное количество однотонных образов, и это хорошая новость: нет ничего проще, чем составить базовый гардероб из вещей любимых вами цветов и сочетать их между собой. Чем ярче цвета, тем лучше.

Бежевый - новый черный

фото

Именно так гласили заголовки всех модных журналов после прошедших показов SS19, ведь этот цвет стал любимым у дюжины дизайнеров со всего мира. Его миксовали с другими цветами, экспериментировали со стилями, но монохромный бежевый все же остается самым горячим трендом.

Брючные костюмы

фото

Казалось бы, ими уже никого не удивишь, но дизайнеры продолжают искать новые формы, цвета и сочетания. А если вы думаете, что костюм вот-вот выйдет из моды, то советую вам срочно поменять свою точку зрения и, вдохновившись нашей подборкой, идти на поиски своего идеального костюма.

Арт и принты

фото

Для тех, кто забыл, что мода — это прежде всего искусство, в этом сезоне созданы наряды с репродукциями знаменитых картин и с авторскими принтами от ведущих модных Домов. В ход идут и эффектные ткани — например, «варенки» или окрашенные в технике деграде.

Рафинированная легкость

фото

Мечтающие примерить платье принцессы есть? Несмотря на многочисленные предрассудки, связанные с классической женственностью и платьями как таковыми, дизайнеры продолжают создавать невероятно красивые, а иногда очень фантазийные образы. Следующий сезон обещает быть ярким — с этим не поспоришь. Но если вы хотите быть на пике моды, то советую вам выбрать самое необычное и роскошное платье!

Сетка

фото

Морская тематика стала отправной точкой не только для создателей вышедшего на экраны фильма «Аквамен», но и для самых любимых нами дизайнеров со всего мира. Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Демна Гвасалия, Виктория Бекхем — все они так или иначе интерпретировали тему океана в своих коллекциях, а их любимым мотивом стала сетка, похожая на рыболовную.

источник: glamour.ru

Комментарии