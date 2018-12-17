﻿ В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет, Mixnews.lv

В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет (1)

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Woman | 17 декабря 2018 года, 10:00

Археологи обнаружили нетронутую гробницу в историческом регионе Саккара в Египте, возраст которой составляет около 4,4 тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.

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Захоронение принадлежало высокопоставленному чиновнику и датируется правлением Нефериркаре Какая, третьего короля пятой династии Старого царства, которая правила Египтом в 2500−2350 годы до н.э.

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Археологи отмечают, что гробница практически в идеальном состоянии — она осталась такой же, как ее задумывали архитекторы.

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Кроме того, сохранились цветные фрески, иероглифы и скульптуры. Высота гробницы составляет 3 метра, длина — около десяти.

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«Гробница осталась нетронутой и неразграбленной, не изменились даже цвета», — заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири. Он назвал находку «единственной в своем роде за последние десятилетия».

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иcточник: esquire.ru, meduza.io

Комментарии 1
yes16 минут назад
лотышей там не нашли? а то они уже живут 8000 лет
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