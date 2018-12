﻿ В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет, Mixnews.lv

Woman |

Археологи обнаружили нетронутую гробницу в историческом регионе Саккара в Египте, возраст которой составляет около 4,4 тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.

Захоронение принадлежало высокопоставленному чиновнику и датируется правлением Нефериркаре Какая, третьего короля пятой династии Старого царства, которая правила Египтом в 2500−2350 годы до н.э.

Археологи отмечают, что гробница практически в идеальном состоянии — она осталась такой же, как ее задумывали архитекторы.

Кроме того, сохранились цветные фрески, иероглифы и скульптуры. Высота гробницы составляет 3 метра, длина — около десяти.

«Гробница осталась нетронутой и неразграбленной, не изменились даже цвета», — заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири. Он назвал находку «единственной в своем роде за последние десятилетия».

иcточник: esquire.ru, meduza.io

