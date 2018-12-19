﻿ Опрос: что дарят наши серебрити своим близким, Mixnews.lv

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Рождество пора жаркая. Любители паковать подарки ликуют, интроверты забиваются в угол и тихо страдают и даже королевская конница и королевская рать с нетерпением ждет окончания предновогодней суеты. Что будут дарить известные в Латвии люди - сейчас выясним.

Хозяин винодельни Мартиньш Барканс

Заранее не составляю план подарков. Случалось мне и лихорадочно закупаться за несколько минут до закрытия магазина. Выбор лежит посередине между практичными и эмоциональными подарками. Бывает, что я дарю хорошую книгу, если человек открыт для новых знаний, или полезные в хозяйстве вещи.

Человеку, который способен оценить искусство, дарю дизайнерские предметы или рождественский декор.

Конечно, чту и традиции. Покойная бабушка каждый год неизменно ждала в подарок отрывной календарь и абонемент на "Privātā Dzīve". Однажды, когда я праздновал Рождество не в Латвии, мне пришлось даже делать эти подарки бабушке из-за границы, чтобы не ломать традицию".

Основатель и руководитель бренда "Amoralle" Инесе Озола

На Рождество я предпочитаю дарить любимым и близким ощущения. Если вы "подгоняете" подарки под их получателя и делаете личностными - всегда попадете "в яблочко". Это может быть шелковый пеньюар, в котором женщина почувствует себя королевой, а внучки порадуются, получив его в наследство. Или какой-то неожиданный сюрприз. И даже совместное приключение. Мне важно, чтобы подарок вдохновлял и получателя. Любовь и забота – самый лучший подарок, которым мы можем одарить друг друга.

Скелетонист, олимпийский чемпион Мартин Дукурс

Я смотрю, чем человек занимается, с чем связан в обыденной жизни, чем увлекается. Например, у моих родителей была автомашина BMW, поэтому я подарил им брендовый брелок для ключей.

Если могу себе это позволить, то покупаю действительно дорогие и хорошие вещи.

Но считаю, цена не имеет значения. Главное, чтобы подарок нравился. Самые искренние эмоции в момент получения подарка испытывают, конечно же, дети.

А мне самому нравится получать в подарок что-то миниатюрное, что пригодится в повседневной жизни или в профессии.

Ценю и подарки, сделанные своими руками. К сожалению, сам я таких подарков не дарю, потому что далек от рукоделия.

Создательница и дизайнер бренда "One Wolf" Агнесе Нарницка

Тем, кто ловит мгновения и ощущения, я дарила авиабилеты или поездки. Кроме того, я каждый год отправляюсь на выставку работ студентов Латвийской художественной академии "Jarmarka", вот там всегда можно найти уникальные и интересные художественные работы, украшения, предметы одежды и многое другое, сделанное руками молодых талантливых студентов.

А однажды подарила мужу дизайнерские джинсы, созданные в единственном экземпляре и специально для него. Фишка, пожалуй в том, что этим дизайнером была я сама.

Владелец эклерной "Raunas dārzs" Андриевс Янсонс

У меня и моей жены есть ежегодная традиция – покупать друзьям и семье подарки в поездках. Поэтому покупки получаются своевременными и продуманными.

Мы всегда заранее узнаем пожелания своих близких и подбираем подарок, который нужен, поэтому импульсивные и непродуманные вещи никогда не дарим.

Иногда, если не хватает идей, можем испечь пару килограммов пипаркукас или печенья, красиво упаковать и торжественно вручить.

Совладелец и шеф-повар ресторана "36.līnija" Лаурис Алексеев

Подарком с новым опытом может быть, например, путешествие, а необходимым подарком – обучение, которое я выбираю в соответствии с профессией человека или пользой для его развития.

Своему сыну, когда ему было пять лет, я подарил барабан, и он играет на нем уже более десяти лет, осваивая игру на барабане на профессиональном уровне в музыкальной школе. Подарки покупаются своевременно и ждут своего "выхода" на Рождество.

Своим друзьям, страстным мотолюбителям, вместе с другими энтузиастами езды на мотоцикле мы дарим что-то такое, что пригодится в поездках, и то, что быстрее всего изнашивается, например, сапоги или шлем