﻿ Ежегодный праздник «День рождения Шерлока Холмса» пройдет летом, Mixnews.lv

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Организаторы праздника «День рождения Шерлока Холмса» информируют, что в 2019 году праздничные мероприятия в честь самого известного детектива мистера Шерлока Холмса состоятся в более теплое время года. Уже запланировано несколько тематических событий в холмсотематике в Риге и Юрмале, которые пройдут следующим летом. Вся подробная информация в скором времени будет доступна для широкой общественности.

Владислава Галкина, совладелица маркетинговой компании PR LĪNIJA



«Мы взяли небольшую паузу. Каждый год полномасштабный праздник на уровне города с множеством локаций и участников подготовить очень сложно и невероятно ответственно. Кроме того, за годы подготовки зимнего праздника родилось много интересных летних задумок, которые хотелось бы воплотить. Поэтому оргкомитет праздника решил, что наше мероприятие будет проходить один год летом и один год - зимой, чередуя сезоны, тематики и поводы».

День рождения Шерлока Холмса ежегодно проходил в Риге с 2012 по 2018 год, собирая в центре города тысячи поклонников знаменитого сыщика из Латвии и других стран.

Каждый год праздник сочетал традиционные мероприятия - красочное шествие костюмных персонажей, экскурсии по местам съемок фильма Игоря Масленникова, ретро-фотосалон и другие, а также уникальные события, подготовленные исключительно для празднования в определенном году - кинопоказ немого фильма о Шерлоке Холмсе в сопровождение джазового дуэта, музей Шерлока Холсма, объединяющий комнаты самых известных экранных версий героя - Бенедикта Кембербэтча и Василия Ливанова и еще множество интересных идей.

День рождения Шерлока Холмса - праздник, который стал визитной карточкой латвийской столицы, привлекая в наш город многочисленных туристов из разных стран.