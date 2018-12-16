﻿ Колумбийская компания устраивает новогодний тур с наркотиками и секс-услугами, Mixnews.lv

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В прошлом году в сми прошла информация о том, что колумбийская компания Sex Island устраивает невероятный Новый год для всех, кто готов заплатить пять тысяч долларов. Sex, drugs and rock'n'roll в прямом смысле слова.

Лимитированное количество сорвиголов отправляли в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток, огромного количества наркотиков и алкоголя. И казалось бы, 2018 год...

Но на этом бизнес не закончился. Более того, в этом году цены взлетели до шести тысяч долларов за ВИП-пакет, а девушек с низкой социальной ответственностью станет почти на полсотни больше. Единственное, что останется неизменными - тур так же продлится четыре дня, с 31 декабря по 3 января.

Вот как на сайте компании описан праздник: «Экзотическое место в тропиках, утопающее в зелени, рай со всеми удобствами, где вы встретите горячих красавиц, где у вас будет время только для удовольствий, счастья, для жизни, о которой вы всегда мечтали».

Пользователи социальный сетей от идеи пришли в восторг. "Вот это я понимаю, планировать Новый Год!", "Это филиал посольства в Аргентине?", "А врач там будет?", "Как скучно я живу!", "Господи, почему я еще не аэропорту?", "Небось, и мест свободных уже не осталось".

Да, чего только в нашем большом мире не происходит. Ну, а в Латвии, говорят, снега будет много.

по материалам esquire.ru и 7dniv.info