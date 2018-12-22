﻿ 10 вещей, которые стоит сделать к Рождеству, Mixnews.lv

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Рождество — время чудес, семейный праздник, а если повезет со снегом, то еще и настоящий зимний праздник. Как провести эти дни, чтобы объять необъятное, никого не забыть, ничего не упустить — рассказываем.

1.Испеките имбирное печенье

Ужасно банально и невероятно просто. Если подключить к процессу всю семью — настоящий кайф и удовольствие. Пусть взрослые раскатывают тесто, дети хватают в руки формочки и все дружно ждут готовую выпечку. Лайфхак: забить на порядок, отдать весь процесс в руки детей, а себе налить горячего вина.

2.Сделайте горячее вино

Можно купить готовую смесь для глинтвейна или выбраться на рождественские базарчики — ваше дело. А можно отыскать в сети какой-нибудь необычный рецепт зимнего напитка и попробовать что-то новое. Например, в Скандинавии предпочитают глёгг, куда добавляют орехи и изюм (ужасно вкусно), а в Латвии любят вино заменить горячим смородиновым соком с бальзамом (ужасно вкусно). Дерзайте и получайте удовольствие!

3.Прогуляйтесь по пути рождественских елок

Если еще не выбирались на фестиваль — самое время: темнеет рано, елки освещаются, а снег добавляет праздничного настроения. Самые популярные объекты, конечно, в Старой Риге, но есть не менее интересные экземпляры чуть в стороне от центра. Вам в помощь интерактивная карта. Кстати, если ее доверить детям, то и малышня будет занята, и для всех поиск арт-елок станет настоящим квестом.

4.Украсьте дом к празднику

Уверены, почти все уже с этим вопросом разобрались. Но мы еще уверены, что все-таки не все. Сейчас на каждом углу продается огромное количество лед-лампочек и всяких праздничных штучек с огоньками, подсветками и прочими безделушками. Если украсить не только елку, но развесить фонарики по стенам, занавескам, картинам и зеркалам, получится настоящая новогодняя сказка.

5.Помогите тем, кто рядом

Если в обычные дни не доходят руки, пусть дойдут сейчас. По все стране работают пункты приема подарков для тех, кому они сейчас, правда, нужны: дома престарелых, центры для людей с особенными потребностями, детских домов и больниц. Не проходите мимо. Например, проект "Зеленая лампа", "Доктор клоун" или благотворительный фонд Ziedot.lv.

6.Приведите в порядок финансы

Как бы меркантильно не звучало, но в новый год лучше шагнуть если не без долгов, то, хотя бы, как-то упорядочить вопросы денег, свести, так сказать, дебет с кредитом, чтобы не встречать праздник с тяжелым камнем на сердце.

7.Отправьтесь на лыжную горку

Лыжные горки — это не только Альпы и не только профессионального оборудование. Это еще и местные холмы, санки, лыжи, сноуборды и прочие снежки. Обуваем валенки, натягиваем теплые варежки и вперед, дышать свежим воздухом.

8.Запланируйте путешествие

Стоп! Без истерики на тему «вам-то хорошо-о-о-о, у вас зарплата!». Во-первых, запланировать — это не выложить круглую сумму сразу. Во-вторых, сейчас масса акций и дешевых перелётов. Так почему бы подарку не стать авиабилетом? Даже бюджетные линии предлагают интересные направления.

9.Побалуйте себя

Можно и нужно иногда быть эгоистом и думать только о себе. Провести день в кино, спа или на прогулке и все это наедине с собой или с лучшими друзьями — надо, можно и нужно. Да, иногда детей лучше оставить дома. Да, иногда родителям стоит сказать: «Заеду завтра». И, мы точно знаем, иногда необязательно торчат сутками у плиты, накрывая праздничный стол. Вообще, праздничный стол нужен не всегда. Особенно, если не сильно хочется.

10.Накройте праздничный стол

Упс... какие мы лицемеры! На самом деле, утку в гусе и гуся в яблоках запекать необязательно. Теплую компанию можно смело собрать и за чашкой чая с покупным пирогом. А если компания не очень веселая, так ее можно не собирать, или на помощь идет пункт 2!