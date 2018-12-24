﻿ Майя Арманева: «Профессиональный блогер - человек-оркестр», Mixnews.lv

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Почти у всех аккаунты в социальных сетях, почти все там что-то постят, частенько с претензией на оригинальность. Перефразируя бессмертного Владимира Владимировича, конечно, не Путина: "Вообще, все мы немного блогеры, каждый из нас по-своему блогер".

Но есть категория тех, для кого ведение блога - профессия. Со своими сложностями, трудностями и ... заработком. Мы уже разбирали это явление с блогером Анной Турановой. Теперь попытали Майю Арманеву - стилиста, одного из самых популярных блогеров Латвии и создателя "Ассоциации блогеров и инфлуэнсеров".

"Большинство людей не могут воспринимать блогерство серьезно, потому что ошибочно не видят в этой профессии перспектив. И уж точно не смотрят на эту сферу деятельности, как на бизнес. Максимум на что хватает скептиков, признать, что блогерство - хобби, которое приносит небольшой заработок.

Но это не стыдный бизнес. И глупо как раз не требовать от него финансовой отдачи, а воспринимать только как развлечение. Особенно, если ты тратишь на подобный проект все свое время, а часто вкладываешь и деньги. Это работа. И она должна быть оплачена.

Социальные сети активно вошли в нашу жизнь, реклама в них работает, и работает хорошо. Пора бы принять этот факт.

Как это мы ничего не создаем?! Так создайте с нуля свой аккаунт, сделайте его интересным для тысячи людей, чтобы блог развивался и фолловеры вслушивались в ваше мнение, делились им с окружающими, а потом возвращались к вам с благодарностью. Вперед! А мы посмотрим. Если получится, значит у нас на одного хорошего, подчеркиваю, хорошего, блогера, станет больше.

Уже давно не ограничиваюсь просто одной фотографией в инстаграме, а делаю проекты. То есть, клиенту предлагается целый пакет услуг, который расписан на месяц, два, а то и год вперед. Я придумываю контент, как он будет выглядеть, в каком формате, какие тексты и когда их лучше представить аудитории.

Надо всегда быть в курсе даже не трендов на местном рынке, а мировых движений. Сегодня все меняется мгновенно. И если завтра хорошо сработает один продукт, то послезавтра уже десятый.

Профессиональный блогер, который воспринимает свой блог как бизнес, - человек-оркестр. Ему нужно все сделать, все спланировать, все организовать и выдать результат. Если мы возьмем американских коллег, то там большие блогеры имеют команды из 10-15 человек. Мы так роскошно, конечно, не живем. Так что приходится разбираться и в маркетинге, и в фотографии, и в бухгалтерии, и даже в законодательстве страны.

Но если говорить о монетизации, то работа в социальных сетях меня точно кормит. И был момент, когда приходилось жить только на эти доходы вдвоем с ребенком. Не шиковала, конечно, но счета были оплачены. Кроме того, блог, как правило, сезонность. И свои расходы, как и свои доходы нужно стараться распределять равномерно, чтобы не было то пусто, то густо.

Никогда не было страшно остаться без средств к существованию. Какое-то время было некомфортно - планировать гипотетические доходы тоже пришлось учиться. Но потом просто появилась определенная система, собственный график работы и, соответственно, доходов.

Создание “Ассоциацию блогеров и инфлюэнсеров” - это не пиар, а необходимость. У нас большая проблема в блогерской сфере — не соблюдается профессиональная этика. Если у конкретного блогера большинство подписчиков дети и подростки, а он выставляет фотографии сигарет и алкоголя, использует нецензурную лексику — какой же это пример для молодежи? А любой популярный блогер - именно пример, лидер мнений.

Или блогер заключил контракт со спортклубом, а в сториз мы видим, что он ведет нездоровый образ жизни, ходит где-то с бокалом по клубам и ест джанк-фуд — это категорически должно пресекаться. Надо просто понимать, что мы несем ответственность за тот контент, который публикуем и за тех, кто его увидит.

Сейчас уже критика воспринимается спокойно — наросла броня. Но, конечно, иногда что-то задевает. Тогда стоит задать вопрос, в первую очередь, себе: «Это правда?». Если нет, все, забыли и двигаемся дальше.

Звезда и профессионал для меня разные вещи. Я точно не звезда, но я точно профессионал. Я каждый день развиваюсь, изучаю рынок, изменения на этом рынке.

Мне кажется, я себе изначально задала очень высокую планку в плане саморазвития. Мне хочется знать еще больше, разбираться еще лучше, копнуть еще глубже. Ну, и я очень самокритична. Думаю, весь этот комплекс требований к себе и заставляет двигаться дальше.

Что такое качественный блог? Критериев несколько и количество подписчиков в этом списке не столь важно.

Во-первых, это тот блогер, который несет ответственность за свою деятельность в социальных сетях. Который понимает, что он — публичная личность и может влиять на умы, в том числе, несозревшие детские.

Во-вторых, это человек, который, выбрав свой имидж или амплуа (кому как больше нравится), придерживается его всегда. Это значит, он контролирует, что он говорит и как себя ведет. И если речь идет об эпатаже, как часто позволяет себе, например, Сергей Шнуров на просторах рунета, - это рискованный путь. Наши, латвийские, крупные клиенты с такими персонажами работать не хотят. Плохо это или хорошо — другой вопрос. Но факт остается фактом.

В-третьих, качественный аккаунт - блог, который имеет смысл и несет какую-то пользу. Это ведь не просто набор фотографий и тэгов. Это информация, которой ты делишься с миром: знания, рекомендации, опыт или мнение в той области, в которой ты являешься экспертом.

Мои подписчики — это самодостаточные личности, как правило, старше 25 лет. Хейтеры среди них встречаются очень редко. А вот тем блогерам, чья аудитория исключительно молодежная или сами они являются еще тинейджерами приходится несладко. Потому что буллинг среди подростков в интернете очень распространен. И если мы, взрослые, не всегда можем противостоять прессингу, то что говорить о них, еще таких уязвимых и ранимых? И возрастные лимиты тут не работают. Если аккаунт в инстаграм можно открыть с 12 лет, то сам по себе интернет таких ограничений не имеет.

Открой тот же YouTube. Что смотрят школьники? Какого-нибудь Элдлжея. И считают, что это круто. А потом идут на концерт. И там тоже считают, что это круто. Иногда так считают и их родители. Мне этого не понять.

Если завтра исчезнет инстаграм, у меня останется телевидение и работа стилистом. Я уже переросла просто блогера и стала публичной персоной. Поэтому, помимо социальных сетей, у меня есть свой сайт, который принадлежит мне и который по решению одного человека не может прекратить свое существование внезапно. Бекап, если хочешь. У кого его нет, в случае форс-мажора придется тяжело.

Моя работа в Майкрософте и с мобильными технологиями, телевизионные проекты у Игоря Пронина, изучение маркетинга и рекламы, окончание Школы стиля Богомолова — сделали меня сегодняшнюю, с точки зрения профессионализма.

Вначале близкие весьма скептически относились к моему занятию. Для них было непонятно, как можно прокормить себя таким странным занятием. А теперь уже заходят, читают, друг другу рассказывают. Mама тут даже недавно задумалась: а не сделать ли ей свой блог. Но потом передумала. И очень зря! До сих пор пытаюсь ее уговорить - возрастная ниша 50+ у нас совсем пустая.

Если бы я сейчас начинала все с нуля, то стала бы очень узкропрофильным специалистом — стилистом-блгером и не больше. Сегодня вообще работает либо очень конкретная тема, либо новый, альтернативный взгляд на привычные вещи. Общий формат, формат “ни о чем и обо всем” сегодня, с большой вероятностью, не сработает.

Лично я чувствую себя восьмируким Шивой — есть куча задач, которые нужно сделать и я пытаюсь все успеть. Но зато сама себе хозяйка. Мне никто ничего не может запретить. Если уж что-то решила, то беру и делаю."