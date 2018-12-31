﻿ От нашего стола - вашему: дюжина пожеланий нашим читателям, Mixnews.lv

Woman |

В конце года принято напутствовать своих читателей. Видимо, без редакторской мудрости аудитория в следующем году не проживет. А если проживет, то как-нибудь не так. У меня нет цели кого-то учить, поучать или наставлять. Я верю, что наши и поклонники, и хейтеры сами с усами. Но вот пожелать хорошего — это запросто, это ко мне.

Евгения Шафранек

1. Живите

С радостью, настроением, поступками, ошибками, сожалением, счастьем, смехом. Живите сами и не мешайте другим.

2. Любите

Как в последний раз. Чтобы сердце замирало, зубы сводило, бабочки в животе (ненавижу эту фразу, но так принято говорить). Чтобы в любой момент можно было сказать: «Черт возьми, но как я любила!»

3. Смейтесь

Как можно чаще, заливисто, искренне, до слез. Над шутками, фильмами, собой, в конце концов. Мудрые высказывания барона Мюнхгаузена еще никто не отменял.

4. Двигайтесь

Куда-нибудь, но всегда. К цели, достижениям, новым свершениям, личным победам.

5. Гордитесь

Собой, своими близкими, своими любимыми и родными. Гордитесь тихо, про себя и громко, во всеуслышание.

6. Создавайте

Руками и мозгами, филигранно и нелепо, аккуратно и небрежно, главное, с удовольствием и кайфом.

7. Наслаждайтесь

Этим миром. Полностью. Безоговорочно. На этой планете не существует совершенства, но можно научить себя видеть прекрасное вокруг.

8. Познавайте

Новое, необъяснимое, удивительное. Чем больше мы знаем, тем больше мы знаем, что ничего не знаем. Учите языки, погружайтесь в историю искусств, разбирайтесь в политике, читайте, смотрите, слушайте — вокруг там много чудес.

9. Бросайте

Скучные книги, глупые фильмы, нелюбимых людей, ненавистную работу, дурацкие привычки, бесконечные попытки изменить себя и людей вокруг.

10. Анализируйте

Информацию и события, поступки и причины, следствие и повод. Пусть голова работает трезво и не мыслит однобоко и критично

11. Оглянитесь

Смотрите с широко раскрытыми глазами, не пропускайте то, что может принести счастье и обойти то, чего хотелось бы избежать. Не забывайте запрокидывать голову наверх. Вы ведь, наверняка, давно не смотрели на плывущие облака...

12. Цените

Цените то, что видите, слышите и чувствуете. По крайней мере, вы можете позволить себе видеть, слышать и осязать.

Двигаемся в следующий год с позитивным настроем и верой в чудо!