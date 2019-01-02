﻿ Новогодний инста-марафон латвийских селибрити, Mixnews.lv

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В чужие окна заглядывать не комильфо, но если даже семейное чаепитие отражается в соцсетях, то почему бы не просмотреть галерею?

Телеведущая Майя Силова выбралась из дома на вечеринку в Splendid Palace

Алмаза Пирха, бьюти-блогер с красивыми ногами, всех поздравляла с праздником

Дизайнер Алена Гревцова всем пожелала взаимной любви и заодно показала, как это должно выглядеть

Певец Инстар Бусулис канун Нового года провел в подготовке к концерту в Санкт-Петербурге

Стилист и визажист Юлия Золберга, как всегда, была блистательна

Редактор woman.mixnews.lv, Евгения Шафранек, над пожеланиями вообще не трудилась. Просто продемонстрировала образ но новогоднюю вечеринку в стиле 80-х

Дизайнер Катя Шехурина и фотограф Марк Литваков использовали, пожалуй, самую негламурную фотографию, самое душевное поздравление и вообще выглядят счастливыми и влюбленными

“Верьте в чудеса!” вещает фешн-блогер Сергей Хатанзейский из елки

Красавица и умница, хозяйка маркетингового агентства Ольга Казака на серпантин не разменивается, а сразу с места – в карьер, мол, погуляли? А как теперь год проведете?

А вот у телеведущей Лелде Церини в новогодней теме никакой философии, исключительно любовь к жизни

Бьюти-блогер Майя Арманева от нашей непогоды Новый год сбежала отмечать в Тель-Авив

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