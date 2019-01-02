﻿ Культпоход: 10 выставок января, которые стоит посетить, Mixnews.lv

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Чтобы не прослыть, так сказать, невежественным. Рассказываем, куда стоит заглянуть в январе и что увидеть.

1.Портрет в Латвии. XX век

Эта экспозиция открылась еще в начале ноябре. Но тем, кто не успел заглянуть в музейные залы откровенно рекомендуем поторопиться. Выставка открыта до февраля и она стоит того, чтобы потратить на нее несколько часов. "Портрет" разделен проходит одновременно в трёх местах – Большом зале главного здания Латвийского национального художественного музея, выставочном зале Арсенал и в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой.

2. Выставке «Форма. Цвет. Динамика» – 40

Это не просто выставка, это - дизайн-рассказы о Латвии, созданная аж сорок лет назад тремя латышскими художниками – Валдисом Целмом, Артуром Ринькисом и Андулисом Круминьшем. Интересно ведь, о чем мечтала латышская интеллигенция на рубеже 80-х годов.

Выставка проходит до 17 февраля в Музее декоративного искусства и дизайна по адресу Рига, улица Скарню 20/10

3. Бирута Делле "Кто в оливковом саду лишний?"

Название выставки Бируты Делле (1944) "Кто в оливковом саду лишний?" является отсылкой к ее картине 1977 года, в которой суммировались все находки и способности художницы в живописи в то время. Рядом с этой картиной произведения, созданные в последующие десятилетия, дают возможность проследить изменения ее творческого почерка.

Открыта с 9 января по 9 февраля в рижском галерее Daugava на улице Аусекля, 1

5. Персональная выставка Наталии Маликовой "Древо жизни"

Как видим, тема родословных - очень популярна сегодня. Наталия Маликова сама себя называет себя пропагандистом красоты, подчеркивая, что в современном мире, полном негативизма, важно получать эстетический опыт. В самом чистом виде красота раскрывается в очертаниях человеческого тела, грациозности и гармонии его пропорций.

Можно посетить с 10 января по 10 февраля в Юрмальском городском музее по адресу: Юрмала, улица Тиргоню, 29

6. Фотовыставка Гунара Бинде "Новеллы"

"Новеллы" - юбилейная выставка выдающегося латвийского фотографа Гунара Бинде. На выставке представлены 10 фотоисторий на философские, повседневные и вечные темы. Имя Гунара Бинде тесно связано с классической фотографией в стиле ню, но на этой выставке многогранный язык и визуальная эстетика фотохудожника раскрывается и в других темах.

Рижская церковь Св.Петра (Рига, площадь Реформации,1) с 18 января по 17 февраля

7. Фотовыставка Нины Корхонен "Анна - американская бабушка"

Эта выставка - история о бабушке фотографа Нины Корхонен Анне. Весной 1959 года Анна поняла, в чем состоит ее мечта, и в одиночку всего с парой сотен долларов в кармане и без знаний английского отправилась на самолете в Нью-Йорк. Анна жила в Бруклине и работала поваром в богатой семье на Манхэттене. Нина Корхонен регулярно гостила у бабушки и фотографировала повседневные моменты ее жизни в Нью-Йорке, а позже во Флориде.

Фотопушествие можно совершить с 18 января по 24 февраля в Латвийском музее фотографии, по адресу: Рига, улица Марсталю,8

8. Персональная выставка Эдуарда Зеньчика "Душа"

Живущий в Эстонии художник Эдуард Зеньчик (Eduard Zenstik) работает в жанре живописи, фотографии, графики, инсталляции и перформанса. На выставке "Душа" будут представлены его новейшие картины и пройдет она c 25 января по 2 марта в галерее Museumlv по адресу: Рига, улица А.Пумпура, 2

9. Выставка Вадима Маркевича "Беседа о себе"

Вадим Маркевич родился в Риге 26 ноября 1969 года, художественное образование получил в Петербурге. В настоящее время он живет в Лиепае, параллельно живописи работает как педагог по искусству в своей студии. На выставке представлена гиперреалистическая живопись маслом и пастелью, которая создавалась художником в последние годы.

25 января - 2 марта, галеря Museumlv на А.Пумпура, 2

10. Персональная выставка Микелиса Фишерса "Пейзажи вины и уплощения"

Персональная выставка художника Микелиса Фишерса - первая выставка его работ после участия в Венецианской биеннале в 2017 году, и все представленные произведения демонстрируются публике впервые.

Эта выставка - монументальное, остроумное и иронически-критическое собрание произведений, насыщенная история которых особенно актуальна в контексте столетия Латвии. Микелис Фишерс создает искусство о нас - людях, обществе и его нравах.

Можно успеть посетить до 10 февраля. Выставка проходит на художественной станции "Дубулти".

по материалам: museumlv, liveriga.lv, lnmm.lv