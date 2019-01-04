﻿ ИТОГИ-2018 на Mixnews: читатели выбрали светское событие года, Mixnews.lv

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Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы начинаем подводить итоги. Кто еще не успел проголосовать, это можно сделать -- ЗДЕСЬ.

По мнению пользователей портала Mixnews.lv светским событием года становится музыкальный фестиваль "Балтийские сезоны", за который проголосовали 29,11%.

Напомним, что "Балтийские сезоны" - музыкальный проект, который поставил перед собой очень амбициозную задачу, а именно: стать одним из главных событий в области симфонической музыки, балета и оперы в Европе.

Проект был запущен в 2017 году при поддержке меценатов и предпринимателей, в том числе Петра Авена, Михаила Фридмана, Юрия Шефлера, Гунтиса Рависа, Александра Гафина и других.

В рамках фестиваля уже выступили такие легенды, как Джон Малкович, Денис Мацуев, Элина Гаранча, Хуан Диего Флорес и многие другие.

Второе место, по результатам голосования, достается "Рижскому балу" - детищу Натали Тумшевиц. Бронзу забирает Премьерный показ комедии "Homo Novus". Четвертое и пятое место делят с собой Балтийский благотворительный бал и "Белая вечеринка" в рест-баре «MO» соответственно.