﻿ Вдруг вы не знали: Что происходит с телом во время секса, Mixnews.lv

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На протяжении многих столетий в обществе интимные темы считались табу, а в нашей стране так вообще вплоть до конца XX века секса вовсе «не существовало». Неудивительно, что до сих пор люди стесняются открыто обсуждать и интересоваться этой темой.

В общем, пора честно ответить на этот вопрос, основываясь не на бурной фантазии писателей и сценаристов, а на исследованиях ученых-сексологов. Оказывается, во время интимной близости тела обоих партнеров проходят через целый цикл из четырех сексуальных реакций.

1.Возбуждение

В сексе все начинается с возбуждения. Это ощущение ни с чем не перепутать — и женщины, и мужчины чувствуют, как набухают интимные места и учащается дыхание, у них расширяются зрачки, а на лице выступает яркий румянец.

Ласки и поцелуи партнера, горячие сцены в фильме и даже пикантные разговоры могут пробудить фантазию и сексуальное волнение и заставить сердце биться чаще.

Из-за учащенного сердцебиения кровь приливает к половым органам, увеличивая их размер, все мышцы напрягаются, а ощущения обостряются — в этот момент нервная система особенно активна. Не случайно ученые также называют эту фазу «Пробуждение». Наше тело действительно «просыпается» и готовится к сексу.

2.Плато

Эта стадия наступает, когда партнеры переходят, что называется, «от слов к делу». Плато — это все, что происходит с момента возбуждения и до оргазма. Не только классический секс, но и прелюдия и оральные ласки также относятся к фазе плато — пара начинает активно стимулировать чувствительные интимные зоны друг друга, из-за чего усиливается возбуждение обоих.

Во время плато сердца любовников бьются еще чаще, сексуальное напряжение растет, так что на этом этапе вы можете ощущать спазмы мышц ступней, кистей или лица. Некоторые даже начинают издавать непроизвольные звуки, но пусть вас и вашего партнера это не пугает, ведь это абсолютно нормально. В

этот момент мозг понемногу отпускает контроль над телом, чтобы мысли не мешали вам наслаждаться процессом, а также готовит тело к оргазму. Мужчине на это требуется в среднем около десяти минут, женщине же нужно вдвое больше — от 20 минут до получаса. К сожалению, дамам не всегда удается достичь разрядки, однако сексологи уверяют, что именно прекрасный пол может получить удовольствие от секса уже на этом этапе даже без кульминации.

3.Оргазм

Когда сексуальное напряжение между партнерами доходит до кульминации, происходит разрядка — то, что мы называем оргазмом. Не будет преувеличением сказать, что для многих людей это одно из самых ярких переживаний в жизни — как физических, так и эмоциональных.

Ведь в этот момент человек не просто испытывает приятные ощущения в теле, но и переживает глубокую связь со своим партнером, особенно, если им удалось достичь оргазма вместе.

Физически по телу как будто проходит ток, мы испытываем сокращения мышц в половых органах, спазмы в ступнях и кистях. Однако гораздо важнее то, что происходит в этот момент в голове. Во время оргазма наш мозг, который постоянно генерирует мысли и анализирует, отдает абсолютное первенство эмоциям. Возможно, поэтому это тот опыт, который все мечтают переживать снова и снова.

4.Разрешение

Наверняка многим знакомо то невероятное чувство расслабления, которое наступает после оргазма. В эти мгновения хочется просто полежать в обнимку с партнером и перевести дух — ведь не зря занятия любовью называют неплохой заменой кардиотренировкам. За время секса человек устает не меньше, чем за полноценную пробежку.

На этапе разрешения организм берет небольшой тайм-аут, чтобы восстановиться. Кровяное давление снижается, все тело «успокаивается» и приходит к своему нормальному состоянию. Если вы с партнером перешли на стадию разрешения, то до ее завершения не может начаться новый цикл сексуальных реакций. Это значит, что пройдет от нескольких минут до нескольких часов, прежде чем вы сможете снова испытать возбуждение и начать все сначала.

источник: woman.ru