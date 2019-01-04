﻿ Советы эксперта: как восстановиться после праздничного переедания, Mixnews.lv

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В этом году нас побаловали большим количеством выходных и долгими праздниками, поэтому многие в первую неделю нового года пытаются восстановиться после обилия вкусной еды на праздничном столе.

Чтобы вернуться в прежний режим без стресса, специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает пять советов, чтобы помочь вернуть прежний режим после праздников.

1.Не ругайте себя за переедание!

Праздники побуждают нас поддаться «ленивому» режиму – позже ложиться спать, хорошенько высыпаться, проводить больше времени за долгими беседами и едой. Переедание – это нормально.

Нет смысла в самобичевании из-за того, что не смогли отказаться от бабушкиного оливье или тетушкиного медового торта, ведь на самом деле не произошло ничего плохого! Наш организм в силах справиться с кратковременным перееданием. Гораздо полезнее будет задуматься о планировании своего питания вместо того, чтобы истязать себя угрызениями совести.

2. Забудьте об изощренных диетах!

Самая распространенная ошибка, стараясь вернуть прежнюю форму, заключается в решении выбрать самую строгую диету. Голод – это стресс для нашего организма, из-за чего может замедлиться метаболизм и вызвать дополнительные проблемы.

Голодая, мы подвергаем дополнительной нагрузке как систему пищеварения, так и гормональную систему и систему кровообращения. Организм очень восприимчив к изменениям концентрации сахара в крови – когда мы едим очень много, особенно насыщенную углеводами пищу, поджелудочная железа выделяет дополнительный инсулин для нейтрализации глюкозы.

Чем больше мы едим, тем больше инсулина вырабатывает организм, и наш аппетит только растет. Переедание во время праздников уже успело причинить организму чрезмерный стресс, поэтому не стоит шокировать его внезапной голодовкой и возвращайтесь в привычный вам режим постепенно!

3. Слушайте свой организм!

Если во время праздников организм пережил переедание, чаще всего после он сам чувствует, что ему необходимо для восстановления – именно поэтому после праздников мы с удовольствием едим легкие салаты и супы. Следует прислушаться к организму и вместо того, чтобы доедать остатки оливье, лучше приготовить именно то блюдо, которое необходимо вашему организму.

Отдавайте предпочтение сбалансированному питанию – половину тарелки наполните овощами, четверть оставьте для нежирных белков – рыбы, яиц, курицы – и еще четверть для медленных углеводов, например, для гречки, риса или перловой каши.

4. Пейте воду!

В праздники мы едим много соленых, жирных и очень сладких блюд, зачастую употребляем алкоголь, что приводит к дегидратации организма, поэтому после праздников важно пить много воды – это восстановит баланс жидкости в организме и поможет контролировать аппетит.

5. Не забывайте про физическую активность!

Улучшить самочувствия после переедания поможет не только правильное питание, но и физическая активность, к тому же совсем не обязательно ходить на интенсивные тренировки – будет достаточно длительной прогулки или активного отдыха.