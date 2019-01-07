﻿ План на каждый день: куда сходить и что посмотреть на этой неделе, Mixnews.lv

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Понедельник, 7 января

7 января в 19:30

к/з “Дзинтари”

Юрмала, улица Турайдас, 1



Хор Латвийского радио на православное Рождество приглашает на концерт, на котором прозвучит русская сакральная хоровая музыка начиная с 18-го века до наших дней. Дирижер Сигвард Клява. В программе "Литургия Св. Иоанна Златоуста" П. И. Чайковского и духовные песнопения.

Вторник, 8 января

8 января в 19:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю, 16



Спектакль (Не)романтическая комедия "Почтисчастье" – постановка современного американского актера и драматурга Джона Кариани, которая состоит из девяти слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты Это пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют "почтисчастье" влюбленных и любящих. Ни совершенства, ни идеала, в мире, конечно же, нет, но любовь – есть. И порой этого достаточно.

Среда, 9 января

9 января в 19:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю, 16



Спектакль, на который практически не достать билетов. Постановка режиссера Владислава Наставшева, где в главной роли несравненная Гуна Зариня.

Обаяние ярких, острых и страстных мифологических сюжетов ничуть не померкло за две с лишним тысячи лет. Могущественная волшебница Медея, полюбив Ясона, помогает ему добыть золотое руно, бежит с любимым в Грецию, становится матерью двух сыновей. Через несколько лет Ясон задумал жениться на дочери местного царя. И тогда Медея решает отомстить...

Четверг, 10 января

10 января в 20:00

Рижский Домский собор

Рига, Домская площадь, 1



В четверг в Риге выступят московский мужской хор "Православные певчие" в рамках зимнего музыкального фестиваля "Winterfest. Репертуар хора охватывает русскую духовную хоровую музыку от ее истоков до 20-го века.

Пятница, 11 января

В пятницу на большие экраны выходит новое детище итальянского режиссера Паоло Соррентино - “Сильвио”. На закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. "Сильвио" — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Суббота, 12 января

12 января 12:00-20:00

Старая Рига

Угол улиц Калькю и Вальню



Фестиваль "Riga Street Food" вместе с 14 лучшими шеф-поварами Риги уже третий раз выйдет на городские улицы. Чем ниже опустится столбик термометра, тем сильнее согреют сердца посетителей шеф-повара все более творческими, неприрученными вкусами Латвии. Вкусами более смелыми, чем мы встречаем в меню ресторанов. Непредсказуемыми, как латвийские зимы.

Воскресенье, 13 января

13 января 12:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазии, 3



На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в декорациях спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают игрушки, и начинают сбываться мечты юной Мари о сказочном Принце...