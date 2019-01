﻿ «Золотой глобус» 2019: победители и главные моменты премии, Mixnews.lv

Woman |

Лучшим фильмом стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», а лучшим сериалом — «Убийство Джанни Версаче». Рассказываем, кто еще ушел домой с заветной статуэткой.

В Голливуде прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» — одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения, которую часто называют репетицией «Оскара». Фильмом года стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Исполнитель главной роли Рами Малек победил в номинации «Лучшая мужская драматическая роль».

Три премии у «Зеленой книги» Питера Фаррелли — за лучший фильм в категории «Комедия или мюзикл», лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али). В номинации «Лучшая женская драматическая роль» победу одержала Гленн Клоуз («Жена»), а лучшим комедийным актером назвали Кристиана Бейла («Власть»).

Награда за лучшую режиссуру ушла Альфонсо Куарону («Рома»). Картина также победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (Мексика).

Лучшим драматическим сериалом стали «Американцы», а статуэтку за лучшую актерскую игру в драматическом сериале получила Сандра О («Убивая Еву»). Лучшим комедийным сериалом назвали «Метод Коминского», а исполнитель главной роли Майкл Дуглас получил награду как лучший актер комедийного сериала.

Лауреаты премии «Золотой глобус» 2019:

Лучший драматический фильм:



«Черная пантера»

«Черный клановец»

«Богемская рапсодия» (лауреат)

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

Лучшая мужская драматическая роль:



Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)

Лукас Хеджес («Стертая личность»)

Рами Малек («Богемская рапсодия») (лауреат)

Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»)

Лучшая женская драматическая роль:



Гленн Клоуз («Жена») (лауреат)

Леди Гага («Звезда родилась»)

Николь Кидман («Время возмездия»)

Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)

Розамунд Пайк («Частная война»)



Лучший комедийный фильм или мюзикл:



«Безумно богатые азиаты»

«Фаворитка»

«Зеленая книга» (лауреат)

«Мэри Поппинс возвращается»

«Власть»



Лучший актер комедийного фильма или мюзикла:



Кристиан Бейл («Власть») (лауреат)

Лин-Мануэль Миранда («Мэри Поппинс возвращается»)

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

Роберт Редфорд («Старик и ружье»)

Джон К. Райлли («Стэн и Олли»)



Лучшая актриса комедийного фильма или мюзикла:



Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»)

Оливия Колман («Фаворитка») (лауреат)

Элси Фишер («Восьмой класс»)

Шарлиз Терон («Талли»)

Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»)



Лучший анимационный фильм:



«Суперсемейка-2»

«Остров собак»

«Мирай из будущего»

«Ральф против интернета»

«Человек-паук: Через вселенные» (лауреат)



Лучший фильм на иностранном языке:



«Капернаум» (Ливия)

«Девочка» (Бельгия)

«Никогда не оглядывайся» (Германия)

«Рома» (Мексика) (лауреат)

«Магазинные воришки» (Япония)



Лучший режиссер:



Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Альфонсо Куарон («Рома») (лауреат)

Питер Фаррелли («Зеленая книга»)

Спайк Ли («Черный клановец»)

Адам Маккей («Власть»)



Лучший сценарий:



Альфонсо Куарон («Рома»)

Дебора Дэвис, Тони Макнамара («Фаворитка»)

Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Адам Маккей («Власть»)

Ник Валлелонга, Брайан Керри, Питер Фаррелли («Зеленая книга») (лауреат)



Лучший актер второго плана:



Махершала Али («Зеленая книга») (лауреат)

Тимоте Шаламе («Красивый мальчик»)

Адам Драйвер («Черный клановец»)

Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»)

Сэм Рокуэлл («Власть»)



Лучшая актриса второго плана:



Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») (лауреат)

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Клэр Фой («Человек на Луне»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Эми Адамс («Власть»)



Лучшая музыка к фильму:



«Тихое место»

«Остров собак»

«Черная пантера»

«Человек на Луне» (лауреат)

«Мэри Поппинс возвращается»





Лучшая песня:



«All The Stars» — «Черная Пантера»

«Girl in the Movies» — «Пышка»

«Requiem for a Private War» — «Частная война»

«Revelation» — «Стертая личность»

«Shallow» — «Звезда родилась» (лауреат)



Лучший драматический телесериал:



«Американцы» (лауреат)

«Телохранитель»

«Возвращение домой»

«Убивая Еву»

«Поза»



Лучший актер драматического телесериала:



Джейсон Бейтман («Озарк»)

Стивен Джеймс («Возвращение домой»)

Ричард Мэдден («Телохранитель») (лауреат)

Билли Портер («Поза»)

Мэттью Рис («Американцы»)



Лучшая актриса драматического телесериала:



Катрина Балф («Чужестранка»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Сандра О («Убивая Еву») (лауреат)

Джулия Робертс («Возвращение домой»)

Кери Расселл («Американцы»)



Лучший комедийный телесериал или мюзикл:



«Барри»

«В лучшем мире»

«Шучу»

«Метод Коминского» (лауреат)

«Удивительная миссис Мейзел»



Лучший актер комедийного телесериала или мюзикла:



Саша Барон Коэн («Who Is America?»)

Джим Кэрри («Шучу»)

Майкл Дуглас («Метод Коминского») (лауреат)

Дональд Гловер («Атланта»)

Билл Хейдер («Барри»)



Лучшая актриса комедийного телесериала или мюзикла:



Кристен Белл («Хорошее место»)

Кэндис Берген («Мерфи Браун»)

Элисон Бри («Блеск»)

Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел») (лауреат)

Дебра Мессинг («Уилл и Грейс»)



Лучший мини-сериал:



«Алиенист»

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (лауреат)

«Побег из Даннемора»

«Острые предметы»

«Очень английский скандал»



Лучший актер мини-сериала:



Антонио Бандерас («Гений»)

Даниель Брюль («Алиенист»)

Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений») (лауреат)

Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)

Хью Грант («Очень английский скандал»)



Лучшая актриса мини-сериала:



Эми Адамс («Острые предметы»)

Патриция Аркетт («Побег из Даннемора») (лауреат)

Конни Бриттон («Грязный Джон»)

Лора Дерн («Рассказ»)

Реджина Кинг («Семь секунд»)



источник и фото: glamour.ru