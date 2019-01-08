﻿ «Золотой глобус» 2019: победители и главные моменты премии, Mixnews.lv

«Золотой глобус» 2019: победители и главные моменты премии
Лучшим фильмом стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», а лучшим сериалом — «Убийство Джанни Версаче». Рассказываем, кто еще ушел домой с заветной статуэткой.
В Голливуде прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» — одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения, которую часто называют репетицией «Оскара». Фильмом года стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Исполнитель главной роли Рами Малек победил в номинации «Лучшая мужская драматическая роль».
Три премии у «Зеленой книги» Питера Фаррелли — за лучший фильм в категории «Комедия или мюзикл», лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али). В номинации «Лучшая женская драматическая роль» победу одержала Гленн Клоуз («Жена»), а лучшим комедийным актером назвали Кристиана Бейла («Власть»).
Награда за лучшую режиссуру ушла Альфонсо Куарону («Рома»). Картина также победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (Мексика).
Лучшим драматическим сериалом стали «Американцы», а статуэтку за лучшую актерскую игру в драматическом сериале получила Сандра О («Убивая Еву»). Лучшим комедийным сериалом назвали «Метод Коминского», а исполнитель главной роли Майкл Дуглас получил награду как лучший актер комедийного сериала.
Лауреаты премии «Золотой глобус» 2019:
Лучший драматический фильм:
«Черная пантера»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия» (лауреат)
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
Лучшая мужская драматическая роль:
Брэдли Купер («Звезда родилась»)
Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)
Лукас Хеджес («Стертая личность»)
Рами Малек («Богемская рапсодия») (лауреат)
Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»)
Лучшая женская драматическая роль:
Гленн Клоуз («Жена») (лауреат)
Леди Гага («Звезда родилась»)
Николь Кидман («Время возмездия»)
Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)
Розамунд Пайк («Частная война»)
Лучший комедийный фильм или мюзикл:
«Безумно богатые азиаты»
«Фаворитка»
«Зеленая книга» (лауреат)
«Мэри Поппинс возвращается»
«Власть»
Лучший актер комедийного фильма или мюзикла:
Кристиан Бейл («Власть») (лауреат)
Лин-Мануэль Миранда («Мэри Поппинс возвращается»)
Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)
Роберт Редфорд («Старик и ружье»)
Джон К. Райлли («Стэн и Олли»)
Лучшая актриса комедийного фильма или мюзикла:
Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»)
Оливия Колман («Фаворитка») (лауреат)
Элси Фишер («Восьмой класс»)
Шарлиз Терон («Талли»)
Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»)
Лучший анимационный фильм:
«Суперсемейка-2»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
«Ральф против интернета»
«Человек-паук: Через вселенные» (лауреат)
Лучший фильм на иностранном языке:
«Капернаум» (Ливия)
«Девочка» (Бельгия)
«Никогда не оглядывайся» (Германия)
«Рома» (Мексика) (лауреат)
«Магазинные воришки» (Япония)
Лучший режиссер:
Брэдли Купер («Звезда родилась»)
Альфонсо Куарон («Рома») (лауреат)
Питер Фаррелли («Зеленая книга»)
Спайк Ли («Черный клановец»)
Адам Маккей («Власть»)
Лучший сценарий:
Альфонсо Куарон («Рома»)
Дебора Дэвис, Тони Макнамара («Фаворитка»)
Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Адам Маккей («Власть»)
Ник Валлелонга, Брайан Керри, Питер Фаррелли («Зеленая книга») (лауреат)
Лучший актер второго плана:
Махершала Али («Зеленая книга») (лауреат)
Тимоте Шаламе («Красивый мальчик»)
Адам Драйвер («Черный клановец»)
Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Рокуэлл («Власть»)
Лучшая актриса второго плана:
Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») (лауреат)
Эмма Стоун («Фаворитка»)
Клэр Фой («Человек на Луне»)
Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
Эми Адамс («Власть»)
Лучшая музыка к фильму:
«Тихое место»
«Остров собак»
«Черная пантера»
«Человек на Луне» (лауреат)
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучшая песня:
«All The Stars» — «Черная Пантера»
«Girl in the Movies» — «Пышка»
«Requiem for a Private War» — «Частная война»
«Revelation» — «Стертая личность»
«Shallow» — «Звезда родилась» (лауреат)
Лучший драматический телесериал:
«Американцы» (лауреат)
«Телохранитель»
«Возвращение домой»
«Убивая Еву»
«Поза»
Лучший актер драматического телесериала:
Джейсон Бейтман («Озарк»)
Стивен Джеймс («Возвращение домой»)
Ричард Мэдден («Телохранитель») (лауреат)
Билли Портер («Поза»)
Мэттью Рис («Американцы»)
Лучшая актриса драматического телесериала:
Катрина Балф («Чужестранка»)
Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
Сандра О («Убивая Еву») (лауреат)
Джулия Робертс («Возвращение домой»)
Кери Расселл («Американцы»)
Лучший комедийный телесериал или мюзикл:
«Барри»
«В лучшем мире»
«Шучу»
«Метод Коминского» (лауреат)
«Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер комедийного телесериала или мюзикла:
Саша Барон Коэн («Who Is America?»)
Джим Кэрри («Шучу»)
Майкл Дуглас («Метод Коминского») (лауреат)
Дональд Гловер («Атланта»)
Билл Хейдер («Барри»)
Лучшая актриса комедийного телесериала или мюзикла:
Кристен Белл («Хорошее место»)
Кэндис Берген («Мерфи Браун»)
Элисон Бри («Блеск»)
Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел») (лауреат)
Дебра Мессинг («Уилл и Грейс»)
Лучший мини-сериал:
«Алиенист»
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (лауреат)
«Побег из Даннемора»
«Острые предметы»
«Очень английский скандал»
Лучший актер мини-сериала:
Антонио Бандерас («Гений»)
Даниель Брюль («Алиенист»)
Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений») (лауреат)
Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)
Хью Грант («Очень английский скандал»)
Лучшая актриса мини-сериала:
Эми Адамс («Острые предметы»)
Патриция Аркетт («Побег из Даннемора») (лауреат)
Конни Бриттон («Грязный Джон»)
Лора Дерн («Рассказ»)
Реджина Кинг («Семь секунд»)
источник и фото: glamour.ru