﻿ Блог Алисы Прохоровой: «Старое и недоброе танго втроем», Mixnews.lv

Woman |

«Ты бы видела его глаза, руки, осанку. А как он смотрит на меня... Я таю!»

Так просто начался рассказ о новых отношениях моей подруги. Знакомые слова, знакомое чувство влюбленности и трагичная история, длинною в несколько лет. Тогда никто не знал, что впереди слезы, глубокая депрессия и безвыходность. Так бывает. Если возлюбленный … женат.

О «любовном треугольнике» не писал только ленивый. И я отнюдь не претендую на исключительную оригинальность. Но вот поднакопилась критическая масса женских рассказов. А значит, пора поделиться хотя бы одним. Возможно, это поможет кому-то уберечь себя от невыносимой боли.

Даша — не просто моя подруга детства. Это, наверное, мое альтер-эго. Мы с ней тот случай, когда на смешок «женской дружбы не бывает», можно смело отмахнуться и утонуть в откровенных, искренних разговорах.

Вместе росли, вместе учились, вместе получили дипломы и ринулись покорять мир мужских сердец. При этом Дашка слыла «снежной королевой». Разбить кому-нибудь сердце - не вопрос. Влюбиться самой - не сегодня.

Ничего удивительного, что она по-настоящему увлеклась танго — страсть без продолжения была в ее вкусе. Но именно в танцевальном зале она встретила и «того единственного», да не единственного.

Артем был женат, имел статус прекрасного семьянина и образцового отца трехлетнего сынишки, а Дашка не страдала комплексом неполноценности. «Когда это я не могла получить понравившегося мне мужчину?» - хитро улыбнулась она на мои сетования, и ринулась в пучину новой влюбленности.

Все мои доводы сводились к здравому рассудку: остановись, подумай, закончи, пока не поздно, ничего не получится. И мы впервые не услышали друг друга. Потому что новоиспеченная любовница думала исключительно сердцем. А там редко рождается что-то логическое.

Надо сказать, что очень долго это были платонические отношения. Даша замечала и принимала близко к сердцу каждую мелочь и каждый взгляд. А что было на уме стеснительного по жизни, но рокового в танце Артема, - вообще загадка. Эта загадка Дашу сжирала с потрохами и не давала покоя.

Через полгода последний бастион пал. Артем стал приезжать к Даше, а Даша исключила меня из своей жизни.

Просто пропала. Я звонила, искала встречи, писала сообщения — все бесполезно. Зато разок наткнулась на ее соседку по лестничной клетке, которая с удовольствием рассказала, мол, ходит к вашей Даше «симпатичный мужчина за сорок и ребята очевидно влюблены в друг друга». Это сейчас у меня тон спокойный и дыхание ровное. Тогда я потеряла близкого человека на долгие пять лет.

Подругу встретила случайно. Грустную, изможденную, постаревшую лет на десять. Почему она тогда ушла? Не захотела меня втягивать в эту сложную и неоднозначную историю. Закончилась ли их связь с Артемом? Конечно, нет.

«Он меня любит, но и семью бросить не может. Так и живем сегодняшним днем.» Дальше классика: жить без него не хочу, но и так не могу, с ним счастлива, а потом он уходит домой, в другой мир, где пропадает иногда неделями без связи.

** - Как танго хоть?**

По-прежнему, втроем, - пошутила Дашка. Правда, танцы скоро придется оставить. Я жду ребенка...



Эта история так и не закончилась. Как не закончились десятки других аналогичных историй. Девчонки втягиваются в отношения с женатыми мужчинами, верят в «продолжение банкета», игнорируют слухи, встречают праздники в одиночестве и опять верят...

Но одно знаю точно, в моем окружении ни один такой треугольник не трансформировался в полноценные отношения в пользу любовницы.

Почему такой формат выбирают женщины — один вопрос. Но хочется спросить мужчин. Если вы влюбляетесь, по-настоящему, наотмашь. Почему всех мучаете? Не хватает смелости сделать шаг в нужном направлении?

Или вы душите свои чувства? Тогда стоит подумать, какой станет завтра ваша жизнь без нее, вот этой вот тайной половины? Она ведь может плюнуть, да и выйти замуж за другого.

А если дело не в чувствах, то счастье и покой другого человека, не слишком ли высокая цена для поддержания уверенности в себе и нескольких минут страсти?

P.s. Но в этой драме есть положительный момент. Даша все-таки приобщила меня к миру танца. Все-таки добиваться своего она не разучилась...

фото: litsovet.ru, elpasominsk.info, livemaster.ru