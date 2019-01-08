﻿ ИТОГИ-2018: Читатели выбрали светскую пару года, Mixnews.lv

ИТОГИ-2018: Читатели выбрали светскую пару года (5)

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Woman | 8 января 2019 года, 13:22

Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы начинаем подводить итоги. Кто еще не успел проголосовать, это можно сделать -- ЗДЕСЬ.

По мнению пользователей портала Mixnews.lv, светской парой года становятся наш президент и первая леди - Раймонд и Ивета Вейонис. Вот такой парадокс. Популярность президента, как государственного лидера, стремительно падает, а вот его рейтинг, как семьянина - очень хорош. Читатели отдали чете 32,37% голосов.

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На втором месте не менее обворожительная пара - Юля и Александр Малаховы. Тандем модельера и бизнесмена всегда украшение мероприятия, всегда очарователен, греет сердце и душу, и набирает 26,59% зрительских симпатий.

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Бронза, а точнее, 20,81% голосов, достается творческому союзу - фотографу Олегу Зернову и главреду Pastaiga.ru Елене Власовой.

Два последних места делят владелец онлайн-проекта Родион Шеховцов и врач Зане Норвеле и предприниматель Влад Корягин с супругой Татьяной Корягиной с результатами 12,72% и 7,51% соответственно.

Комментарии 5
Патриот 3 часа назад
Очередной фэйк или люди мозг потеряли! Два безмозглых чучела на первой обложке! Хуторяне оказывается ныне в цене! Вот оно достояние латышей.
2
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абвгд4 часа назад
Я думаю,о паре веёнистов,лучше помолчать!Ни ума,ни вида,лоснящаяся из грязи в князи необразованная смесь.Биомасса
3
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вова1 час назад
Это шутка?
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